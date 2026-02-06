viernes 6  de  febrero 2026
BRASIL

Policía Federal descarta traslado de expresidente Jair Bolsonaro a prisión domiciliaria

La evaluación médica ordenada por el Tribunal Supremo señaló que las condiciones de salud del exmandatario pueden ser atendidas dentro del entorno carcelario

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inácio Lula da Silva.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inácio Lula da Silva.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA - Un informe elaborado por la Policía Federal de Brasil concluyó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por supuesto intento de golpe de Estado de 2022, requiere seguimiento médico continuo, aunque puede permanecer recluido en el complejo penitenciario de Papuda.

La evaluación médica, realizada el pasado 20 de enero, señala que Bolsonaro necesita un control estricto de la presión arterial, una hidratación adecuada, una dieta fraccionada, acceso a exámenes médicos periódicos y el uso continuo de un dispositivo para tratar la apnea del sueño.

Lee además
El expresidente Jair Bolsonaro.
Sigue la persecución

Bolsonaro rinde declaración en caso de supuestas injurias al presidente Lula da Silva
Carne de res de primera calidad del USDA se exhibe en una tienda Costco el 11 de noviembre de 2025 en Novato, California.
Comercio

EEUU aprueba la importación un extra de hasta 80.000 toneladas de carne de res de Argentina

No obstante, los profesionales que elaboraron el informe indicaron que estas medidas son compatibles con el entorno carcelario. Sin embargo advierten que el exmandatario podría enfrentar riesgos de caídas o episodios de confusión si no cuenta con observación constante y una respuesta médica oportuna.

Control de enfermedades

Según el informe, Bolsonaro padece apnea obstructiva del sueño severa, obesidad clínica, aterosclerosis sistémica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, lesiones cutáneas y adherencias intraabdominales, de acuerdo con información publicada por el diario O Globo.

La evaluación fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, en el contexto de las solicitudes presentadas por la defensa del exmandatario para que cumpla su condena bajo arresto domiciliario, alegando razones humanitarias vinculadas a su estado de salud.

"Riesgo de muerte"

La esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, ha advertido sobre un “riesgo real de muerte” del exmandatario debido a su condición médica, al señalar que presenta mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie, presuntamente como efectos secundarios de la medicación que recibe.

El expresidente, quien ha rechazado tratamiento psiquiátrico o psicológico, aunque ha recibido visitas de un pastor, sufrió recientemente una caída desde la cama que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve, sin daño intracraneal.

Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente a finales de diciembre por una hernia inguinal y, posteriormente, sometido a otro procedimiento para bloquear los nervios frénicos derecho e izquierdo, responsables del movimiento del diafragma, con el objetivo de controlar episodios persistentes de hipo que ha presentado en los últimos meses.

El exmandatario, de 70 años, ha enfrentado diversos problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales desde el apuñalamiento que sufrió en 2018 durante la campaña presidencial. Desde finales de noviembre cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2022 y 2023.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Jorge Rodríguez se reúne con familiares de presos políticos y promete excarcelaciones

La importación de flores en Miami sube 6 % para San Valentín tras "sobrevivir" a aranceles

Unión Europea confirma misión electoral para los comicios peruanos de 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Te puede interesar

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.
POLÍTICA

¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

Por ILIANA LAVASTIDA y CARLOS ARMANDO CABRERA
 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
RéCORD HISTóRICO

El índice Dow Jones supera por primera vez la barrera de los 50.000 puntos

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
EEUU

Comisión de Supervisión del Congreso anuncia que testimonio de los Clinton sobre Epstein será privado

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces