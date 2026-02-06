Policía Federal descarta traslado de expresidente Jair Bolsonaro a prisión domiciliaria

BRASILIA - Un informe elaborado por la Policía Federal de Brasil concluyó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro , condenado a 27 años y tres meses de prisión por supuesto intento de golpe de Estado de 2022, requiere seguimiento médico continuo, aunque puede permanecer recluido en el complejo penitenciario de Papuda.

La evaluación médica, realizada el pasado 20 de enero, señala que Bolsonaro necesita un control estricto de la presión arterial, una hidratación adecuada, una dieta fraccionada, acceso a exámenes médicos periódicos y el uso continuo de un dispositivo para tratar la apnea del sueño.

No obstante, los profesionales que elaboraron el informe indicaron que estas medidas son compatibles con el entorno carcelario. Sin embargo advierten que el exmandatario podría enfrentar riesgos de caídas o episodios de confusión si no cuenta con observación constante y una respuesta médica oportuna.

Control de enfermedades

Según el informe, Bolsonaro padece apnea obstructiva del sueño severa, obesidad clínica, aterosclerosis sistémica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, lesiones cutáneas y adherencias intraabdominales, de acuerdo con información publicada por el diario O Globo.

La evaluación fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, en el contexto de las solicitudes presentadas por la defensa del exmandatario para que cumpla su condena bajo arresto domiciliario, alegando razones humanitarias vinculadas a su estado de salud.

"Riesgo de muerte"

La esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, ha advertido sobre un “riesgo real de muerte” del exmandatario debido a su condición médica, al señalar que presenta mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie, presuntamente como efectos secundarios de la medicación que recibe.

El expresidente, quien ha rechazado tratamiento psiquiátrico o psicológico, aunque ha recibido visitas de un pastor, sufrió recientemente una caída desde la cama que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve, sin daño intracraneal.

Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente a finales de diciembre por una hernia inguinal y, posteriormente, sometido a otro procedimiento para bloquear los nervios frénicos derecho e izquierdo, responsables del movimiento del diafragma, con el objetivo de controlar episodios persistentes de hipo que ha presentado en los últimos meses.

El exmandatario, de 70 años, ha enfrentado diversos problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales desde el apuñalamiento que sufrió en 2018 durante la campaña presidencial. Desde finales de noviembre cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2022 y 2023.

FUENTE: Con información de Europa Press