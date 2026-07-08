Gobierno de Honduras pone en subasta el avión presidencial vinculado a denuncias de corrupción

El candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, habla durante su mitin de cierre de campaña en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2025. Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir un presidente, 128 miembros del Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

TEGUCIGALPA - El gobierno de Honduras subastará este viernes el avión presidencial cuya adquisición y mantenimiento han estado rodeados de denuncias de presuntas irregularidades y corrupción. La administración del presidente Nasry Asfura presentó la medida como parte de su política de austeridad.

El jet Embraer Legacy 600 fue adquirido durante el primer mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien regresará a Honduras el próximo 26 de julio, luego de haber sido indultado el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.

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Hernández deberá enfrentar en Honduras un proceso judicial por un caso de presunta corrupción que no guarda relación con la compra de la aeronave.

Denuncias por la compra y el mantenimiento

La Secretaría de Defensa informó que siete personas y empresas, nacionales y extranjeras, han manifestado interés en participar en la subasta.

El avión fue adquirido por 14 millones de dólares durante la administración de Hernández. De acuerdo con la Contraloría General de la República, parte de esos recursos provenían de donaciones otorgadas por Taiwán que originalmente estaban destinadas a la compra de un avión militar, una flota de helicópteros y 40 ambulancias.

Asimismo, una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señala que el Estado desembolsó alrededor de 11 millones de dólares en repuestos y mantenimiento entre 2015 y 2022, además de denunciar que la aeronave habría sido utilizada para viajes privados que no correspondían a actividades oficiales.

Medida de austeridad

Aunque el gobierno no ha informado el precio base de la subasta, medios hondureños indican que espera obtener alrededor de cinco millones de dólares por la venta del avión.

La Dirección de Bienes del Estado informó que los recursos recaudados serán destinados al fortalecimiento del sistema público de salud.

Según el gobierno de Asfura, la venta de la aeronave forma parte de un plan de austeridad, al considerar que el Estado no requiere mantener ese activo. El mandatario hondureño utiliza habitualmente vuelos privados para sus desplazamientos oficiales.

FUENTE: Con información de AFP