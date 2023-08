Expresidente de la Cruz Roja venezolana rechaza acusaciones

Mediante una carta enviada al portal web El Pitazo , Villarroel aclaró que nunca ha pertenecido a ningún partido político y que durante los 54 años que tiene de ejercicio profesional no ha ocupado ningún cargo público.

"El señor Cabello señala que yo conspiro desde la Cruz Roja contra la revolución bolivariana, lo cual es totalmente falso, pues trabajo estrictamente apegado a los principios fundamentales de nuestro movimiento, entre ellos el de neutralidad, el cual nos obliga a no participar en las hostilidades y en ningún tipo de controversia de orden político, racial, religioso e ideológico", expresó el exdirectivo de la organización.

Durante sus programas de 19 y 26 de julio, el dirigente chavista se dedicó a tratar de desacreditar a Villarroel. Estas acusaciones, sirvieron para que la Fiscalía oficialista iniciará una investigación y que el Tribunal Supremo de Justicia destituyera a toda la directiva dela Cruz Roja venezolana y designarán, el 4 de agosto, a Ricardo Cusanno presidente de la junta interventora.

En sus críticas, Cabello se refirió a la permanencia de Villarroel al frente de la Cruz Roja venezolana por "más de 40 años sin elecciones, sin ningún tipo de renovación".

cruz-roja-venezuela-afp.jpg Autoridades universitarias rechazan la intervención judicial de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, a través de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia AFP

"Manipula en el mundo a mucha gente. No hay espacio en la Cruz Roja para nada, pero los dictadores somos nosotros, aquí hay elecciones. 43 años sin cambio de junta directiva, no hay estatutos, los estatutos los pone él. No hay mecanismos de integridad para proteger los abusos de poder", manifestó Cabello.

Ante esto, el expresidente de la Cruz Roja venezolana desde 1978 indicó al portal El Pitazo que el trabajo dentro de la organización es voluntario, por lo que no recibe ninguna remuneración por el cargo. Esto, aseguró, hace que no existan muchas personas decididas a asumir la responsabilidad.

"Cada dos años se hace la elección en una asamblea en la que participan los socios activos, con presencia de un notario, como lo establecen los estatutos de la Cruz Roja", recalcó. En su carta, señaló que en los últimos dos procesos electorales estuvieron presentes los jefes de delegación tanto del Comité Internacional de la Cruz Roja como de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

El exgobernador de Aragua y expresidente de la Conacuid, Carlos Tablante, confirmó que Villarroel ha sido electo presidente de la Cruz Roja siguiendo los estatutos. "En Venezuela, la elección se realizaba, hasta ahora, cumpliendo las normas y los lapsos previstos en los estatutos. En ambas situaciones, Villarroel ha sido electo", afirmó.

Cabello también lo acusaba de haberse enriquecido con el cargo, asegura que se apoderó de nueve millones de dólares, una casa y un apartamento. El exdirectivo desmintió esta acusación. "Es totalmente falso. De ser así, no entiendo por qué no se han procesado oficialmente las denuncias correspondientes. Espero que hagan una auditoría. No van a encontrar ni un cheque a mi nombre", aseveró.

Investigación

La Fiscalía 34°, especializada en derechos humanos, lleva a cabo las entrevistas de los denunciantes de Villarroel por la causa que lleva el TRubunal Supremo de Justicia, al servicio del régimen. Este recoge las críticas por 40 años de gestión, lo que califican de procesos electorales manipulados, maltrato laboral, amenazas y hasta encubrimiento del responsable de una supuesta violación de una niña.

Uno de los denunciantes, es un trabajador que alega haber recibido amenazas por oponerse a la exclusión del director nacional de Socorro, José Ramón González, de un proyecto internacional. En el intercambio de palabras, aseguró, que Villarroel se ofreció a "arreglar el problema con tiros".

"Jamás haría eso. Quienes me conocen saben que soy incapaz de ofrecerle tiros a una persona", se defendió el expresidente.

En cuanto al caso de la asistente que fue despedida durante la pandemia estando embarazada, dijo que la abogada Mónica Fernández, presentadora de un programa de televisión, fue quien le escribió para tener la versión del hecho. "Yo no conocía ese caso, pero asigné al doctor David Castro para que lo atendiera. Al final se acordó una indemnización", agregó.

Sin embargo, según el testimonio que reposa en la Fiscalía, la extrabajadora no estuvo conforme con el monto de la indemnización.

En cuanto al caso de abuso sexual infantil sobre el que acusan al presidente de la seccional Anzoátegui, el médico ginecólogo Arcadio Aguilera, Villarroel dijo que cuando conocieron la denuncia solicitaron su renuncia. Este estuvo separado del cargo por siete meses, pero al no haber una acción en su contra, se reincorporó.

El caso fue revivido en ese momento, y Aguilera fue detenido ocho meses después del inicio de las investigaciones porque no se presentó a las audiencias. Ante esto, la Cruz Roja se desligó del hecho e informó que el médico había renunciado.

"Lo citamos al comité directivo nacional y él puso la renuncia, que aceptamos. Aunque lo detuvieron por unos días, salió una sentencia en primera instancia a su favor. Pedí que no publicaran nada sobre esta decisión del tribunal porque puede cambiar y no puedo permitir que la institución aparezca defendiendo a alguien que luego puede ser declarado culpable", indicó.

Pese a todas estas acusaciones y a estar luchando contra un cáncer de pulmón en etapa de metástasis, detectado en 2021, Villarroel, de 75 años, se siente fuerte para seguir defendiendo su nombre y prestigio. "No importa que yo sea el blanco de los ataques. Lo importante es que la institución pueda continuar en Venezuela. Muchos venezolanos dependen de los programas de la Cruz Roja", enfatizó.