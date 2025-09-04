jueves 4  de  septiembre 2025
JUSTICIA

Expresidente Martín Vizcarra sale de prisión en Perú

El Congreso peruano, lo inhabilitó este año hasta 2035 para postular a cargos públicos, alegando que no respetó la Constitución durante su mandato

El Ministerio Público peruano señaló en sus redes sociales que el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, logró la detención preventiva para Martín Vizcarra Cornejo

Ministerio Público peruano
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - El expresidente peruano Martín Vizcarra salió de prisión este jueves luego de 22 días encarcelado, en cumplimiento del fallo de un tribunal de apelaciones para que sea procesado en libertad en un caso de presunta corrupción.

Vizcarra, de 62 años, fue enviado a prisión el 13 de agosto por un juez que alegó riesgo de fuga en el juicio que se le sigue por supuestos sobornos recibidos cuando fue gobernador de la región de Moquegua, hace 11 años.

"La prisión preventiva en mi contra ha sido completamente ilegal. A pesar de la situación difícil que he pasado, salgo fortalecido", dijo a la prensa Vizcarra tras abandonar la exclusiva prisión para exmandatarios.

Rodeado de numerosos simpatizantes que lo aguardaron varias horas, el exjefe de Estado entre 2018 y 2020 anticipó que va a "seguir colaborando con la justicia".

"No me voy ir del país, no me voy a fugar", enfatizó.

Sus seguidores celebraron su liberación con carteles y bandas de músicos.

Según la fiscalía, el exmandatario recibió sobornos de empresas constructoras por alrededor de 640.000 dólares, a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua.

Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).

El Congreso peruano, lo inhabilitó este año hasta 2035 para postular a cargos públicos, alegando que no respetó la Constitución durante su mandato.

"Elecciones legislativas"

Vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

En 2019, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado Parlamento lo destituyó en noviembre 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos.

