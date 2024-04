Expresidente uruguayo José Mujica padece un tumor en el esófago

"Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir (...) Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va", expresó el expresidente.

"El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo", manifestó.

"Estoy agradecido y que me quiten lo bailado", dijo Mujica para concluir, no sin antes advertir a los periodistas que no le preguntaran por cuestiones médicas. "No tengo ni idea lo que van a hacer los tipos, así que de medicina no pregunten nada", pidió.

Más conocido como "Pepe" Mujica, el expresidente estuvo al frente de Uruguay entre 2010 y 2015 y su gobierno se destacó por una amplia agenda social, que incluyó el respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo y la creación del primer mercado nacional para la marihuana legal.

Aunque Mujica elogia a Fidel Castro, dictador que llevó a Cuba a años de miseria, pobreza y atraso, ha sido crítico con Nicolás Maduro, el dictador que tiene secuestrada a la otrora Venezuela próspera.

Pese a que se retiró del Senado y de la política en 2020, nunca paró de abogar por las causas que defiende, por lo que aseguró que, mientras pueda, seguirá militando en las filas del izquierdista Frente Amplio.

En abril de 2021 fue operado por una lesión en el esófago causada por un "cuerpo extraño", según informó su equipo médico en ese momento. Los especialistas informaron que el "cuerpo extraño" provocó una úlcera en parte de su esófago.

FUENTE: Con información de Europa Press / elobservador.com.uy