jueves 12  de  noviembre 2026
BOLIVIA

Exvicepresidente de Evo Morales obtiene asilo en México en medio de proceso judicial

Álvaro García Linera fue imputado por presuntos delitos de asesinato, torturas, vejaciones y privación de libertad

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (izquierda), y su vicepresidente, Álvaro García Linera, posan con sombreros tradicionales en la carretera entre Uyuni y Oruro, Bolivia, el 10 de noviembre de 2020, tras el regreso de Morales desde Argentina.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (izquierda), y su vicepresidente, Álvaro García Linera, posan con sombreros tradicionales en la carretera entre Uyuni y Oruro, Bolivia, el 10 de noviembre de 2020, tras el regreso de Morales desde Argentina.

AFP
Por María Graterol

LA PAZ.- El exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera obtuvo asilo político en México, después de trasladarse desde Argentina, donde se encontraba desde finales de octubre por compromisos académicos, según confirmó este jueves a la cadena de televisión Unitel.

El exfuncionario informó que presentó la solicitud de protección ante las autoridades mexicanas una vez que llegó al país norteamericano y que recibió una respuesta favorable. Sin embargo, el Gobierno de México todavía no ha confirmado oficialmente la concesión del asilo.

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García Linera fue vicepresidente durante los gobiernos de los izquierdistas Evo Morales y Luis Arce, a quien acompañó en su gestión tras dejar el poder Morales. Su reciente traslado a México se produce mientras enfrenta, junto al exmandatario, una investigación judicial por los hechos ocurridos en 2009 en Santa Cruz de la Sierra.

Morales cuestiona su salida de Argentina

Un día antes de conocerse la confirmación del asilo, Morales se refirió al traslado de su antiguo vicepresidente y cuestionó que abandonara Argentina para buscar protección en México.

"Tenía información de que (García) estaba en Argentina, pero sorpresiva aparece en México y buscando asilo", declaró, según publicó el diario boliviano El Mundo.

El exmandatario también sugirió que su antiguo colaborador podría sentirse culpable por los hechos investigados.

"Es su problema, tal vez él se siente culpable", agregó.

Imputados por el Caso Terrorismo

Morales y García Linera fueron imputados el pasado mes por presuntos delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad, entre otros, en el marco del denominado Caso Terrorismo.

La investigación está relacionada con el operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra. Durante la intervención, agentes bolivianos mataron a tres personas y detuvieron a otras dos, señaladas entonces por las autoridades como integrantes de una presunta célula terrorista.

Morales se encontraba de viaje en Venezuela cuando ocurrió el operativo y posteriormente reconoció haber ordenado la acción. García Linera ejercía entonces la Presidencia en funciones.

FUENTE: Con información de Europa Press

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