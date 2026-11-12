jueves 12  de  noviembre 2026
Grupo IDEA

Aguiar reclama elecciones en Venezuela y señala el camino pendiente para recuperar la democracia

El secretario general del Grupo IDEA plantea reconstruir la confianza y la legitimidad institucional tras hacer un balance en DIARIO LAS AMÉRICAS del XI Diálogo Presidencial

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA.

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA.

IVÁN PEDRAZA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Venezuela necesita una fecha electoral próxima y un esfuerzo sostenido para reconstruir la confianza ciudadana y la legitimidad de sus instituciones, afirmó Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA, tras advertir que la recuperación democrática del país sudamericano exige un proceso que debe trabajarse diariamente.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que las elecciones son indispensables para que los venezolanos decidan su futuro, mientras persisten restricciones a las libertades y tareas pendientes para restablecer las garantías del Estado de derecho.

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“Ese es un camino que hay que trabajar”, expresó al ser consultado sobre las expectativas de cambio y el eventual regreso de los venezolanos que viven en el exterior. “La reconstrucción de la democracia exige un esfuerzo renovado que no se detiene, que se elabora y reelabora cotidianamente”.

Aguiar hizo el balance después del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, cuya jornada abierta al público se celebró el martes en el Wolfson Campus del Miami Dade College. El encuentro reunió a exmandatarios iberoamericanos para debatir cómo proteger el bienestar sin sacrificar la libertad en la era digital y de la inteligencia artificial.

Una fecha electoral y un proceso por construir

El secretario general de IDEA puso en contexto que los expresidentes insistieron durante el foro en la necesidad de establecer un horizonte electoral para Venezuela. En su valoración, julio de 2027 sería un plazo razonable para que los ciudadanos puedan expresarse en las urnas.

“Los presidentes también dijeron a lo largo del diálogo: para que todo esto ocurra, tenemos que tener una fecha en donde la nación se exprese y esa fecha no puede ser tarde”, indicó.

Su planteamiento combina la urgencia de votar con la necesidad de reconstruir las condiciones que sostienen una democracia. Aguiar considera que la elaboración de normas, la designación de autoridades y la organización de comicios deben acompañarse de confianza pública, dirigentes íntegros e instituciones con legitimidad.

“El contenido de la República es fundamentalmente la nación y la nación es la gente”, remarcó al explicar por qué la recuperación del país requiere escuchar las expectativas de los ciudadanos sobre la justicia, la economía y el comportamiento de quienes ejercen el poder.

También rechazó que se deba esperar a completar la recuperación económica para convocar elecciones. Desde su óptica, la reconstrucción de Venezuela tomará varios años y necesitará inversiones sostenidas, cuya llegada depende, a su vez, de la seguridad jurídica y de reglas confiables.

Aperturas y restricciones que persisten

Aguiar reconoció espacios de apertura en Venezuela y la posibilidad de que dirigentes y medios de comunicación desarrollen actividades que antes enfrentaban mayores obstáculos. Sin embargo, advirtió que persisten detenciones, procesos judiciales y restricciones contra opositores.

Mencionó al abogado Perkins Rocha, asesor de María Corina Machado, para ilustrar la situación de personas que salieron de prisión, pero siguen bajo controles que limitan su libertad.

“Los que dijeron haber liberado, no los han liberado. Salieron de las cárceles hacia sus casas, pero siguen sometidos a procesos judiciales por parte de los jueces de la misma dictadura”, denunció.

El caso de Rocha volvió a generar cuestionamientos esta semana, cuando su esposa y su defensa denunciaron restricciones policiales a las visitas en la residencia donde permanece bajo arresto domiciliario. La dirigente opositora Dinorah Figuera logró visitarlo el miércoles y reclamó su libertad y el cese de las medidas intimidatorias.

Para Aguiar, esas circunstancias muestran que el tránsito hacia las libertades exige seguimiento y trabajo continuo. En ese sentido, destacó la organización ciudadana que permitió a la oposición ganar las parlamentarias de 2015, celebrar las primarias de 2023 y movilizarse alrededor de las presidenciales de 2024.

Asimismo, resaltó los esfuerzos para incorporar a la diáspora y recoger las demandas de los venezolanos dentro del país, como parte de la construcción de un proyecto nacional con participación ciudadana.

Los límites del poder

La situación venezolana se enlazó durante el diálogo con una preocupación regional, el respaldo que reciben gobiernos que ofrecen seguridad y prosperidad mientras debilitan las garantías democráticas.

“Daría la impresión de que la gente está dispuesta a renunciar a la libertad con tal de alcanzar el bienestar”, apuntilló Aguiar al referirse a lo que denomina “autoritarismos electivos”.

De acuerdo con su balance, los participantes examinaron los límites que debe respetar un gobernante cuando enfrenta amenazas o adopta decisiones impopulares. De esa discusión destacó tres exigencias fundamentales: combatir la corrupción, evitar la arbitrariedad y respetar la dignidad humana.

“No puede haber ninguna justificación que lleve al Gobierno, sea por razones de seguridad pública, sea por razones de seguridad económica, a que un Gobierno decida arbitrariamente”, aseveró.

La experiencia de encarcelamiento de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez dio una dimensión personal al debate sobre los límites del poder, recordó Aguiar, quien destacó su llamado a respetar la dignidad de cada ciudadano.

Invertir también en instituciones

Nelson J. Mezerhane G., presidente del Grupo IDEA.

Nelson J. Mezerhane G., presidente del Grupo IDEA.

Aguiar destacó además el llamado de Nelson J. Mezerhane Gosen, presidente de la Fundación IDEA Democrática, para que los empresarios asuman una responsabilidad activa en la defensa de las instituciones.

El jurista cuestionó que parte del sector económico latinoamericano se considere desligado de los asuntos públicos y los deje en manos de los políticos de oficio. Cuando se deterioran el Estado de derecho y la seguridad jurídica, advirtió, las consecuencias alcanzan a toda la población.

“Los empresarios, los inversionistas, tienen no solo que invertir en producir, tienen que invertir en institucionalidad”, sostuvo.

En el caso venezolano, considera que el capital necesario para reconstruir la economía exige garantías que perduren y una relación de confianza con la sociedad. A su juicio, esa seguridad debe sostenerse en la legitimidad de las instituciones y en la integridad de quienes las dirigen.

Democracia ante los algoritmos

El otro gran eje del XI Diálogo Presidencial fue la influencia de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales sobre la vida política. Aguiar advirtió que una comunicación dirigida principalmente a las emociones puede reducir los espacios para la reflexión y la formación de criterios propios.

“La gobernanza digital, que trabaja con algoritmos y que se dirige fundamentalmente a las emociones y a los sentidos, pone de lado el uso de la razón, la reflexión, la capacidad de discernimiento y también de decisión de cada persona sobre su propio proyecto de vida”, aseveró.

El también exministro venezolano planteó la necesidad de recuperar significados compartidos en el debate público para facilitar la comunicación y los acuerdos entre ciudadanos.

En ese escenario, destacó el intercambio de los expresidentes con 26 jóvenes procedentes de distintos países iberoamericanos, vinculados al Instituto para la Libertad de las Américas.

Según relató, la participación de personas con responsabilidades en la política, las empresas y la administración pública abrió una conversación entre generaciones sobre cómo sostener los valores democráticos.

Reconocimiento a Machado

La Nobel de la Paz Mar&iacute;a Corina Machado se dirige a los asistentes al XI Di&aacute;logo Presidencial en el Wolson Campus del Miami Dade College.

La Nobel de la Paz María Corina Machado se dirige a los asistentes al XI Diálogo Presidencial en el Wolson Campus del Miami Dade College.

El reconocimiento a la Nobel de la Paz María Corina Machado con el Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026 formó parte del cierre del encuentro. La dirigente venezolana intervino de manera virtual para agradecer el acompañamiento de los expresidentes a la causa democrática de su país.

Al valorar su liderazgo, Aguiar sostuvo que Machado representa las aspiraciones de los venezolanos de recuperar la confianza y la convivencia.

“María Corina Machado es la encarnación de aquello a lo que están aspirando y esperando los venezolanos lograr por sí mismos”, afirmó al destacar la participación ciudadana en la reconstrucción del país.

El secretario general de IDEA también resaltó el mensaje de unidad que, según su interpretación, dejó la dirigente durante el acto.

Aguiar vinculó ese planteamiento con la necesidad de superar las divisiones políticas y reconocer la diversidad territorial, económica y cultural de Venezuela como parte del camino hacia la recuperación democrática.

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