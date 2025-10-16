ONG pide al Papa León XIV interceder por la libertad de los 845 presos políticos en Venezuela

CARACAS .- La cantidad de presos políticos en Venezuela sigue en ascenso en medio de la represión del régimen de Maduro, y la ONG Foro Penal pidió este jueves al Papa León XIV que interceda por la libertad de estos que suman 845 hasta el lunes 13, según el más reciente balance.

La organización que dirige el abogado Alfredo Romero envió al Vaticano una misiva, a través de la Nunciatura Apostólica en el país, en la que solicitó sus gestiones para lograr la libertad de los detenidos por razones políticas y en forma arbitraria, que se encuentran encarcelados por orden del régimen.

“Qué mejor homenaje a la canonización de nuestros santos venezolanos que la liberación de todos los presos políticos en Venezuela”, señaló Romero, en la antesala de los actos de canonización del médico José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, previstos el domingo próximo.

“Muchos han sido víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos y de procesos judiciales arbitrarios ante tribunales militares o de excepción”, afirmó.

La carta fue acompañada con una lista actualizada de los presos políticos en el país.

Foro Penal pide al Papa León XIV @Pontifex interceder por la libertad de los presos políticos en #Venezuela

En un acto de fe y esperanza, Foro Penal @foropenal envió una carta al Papa León XIV —a través del Nuncio Apostólico en Venezuela— solicitando su intervención para…



— Foro Penal (@ForoPenal) October 16, 2025

Presos políticos en aumento

Según el balance difundido este jueves, entre los días 6 y 10 de octubre se registraron cuatro nuevas detenciones de hombres, lo que aumentó la cantidad de presos políticos de 841 a 845 en cinco días.

Las nuevas aprehensiones igualaron el número de excarcelaciones lo que confirma la tesis de “puerta batiente”.

El reporte señaló, además, que de las personas privadas de libertad por motivos políticos, 742 son hombres, 103 mujeres, de estos 672 son civiles y 173 son militares.

Persiste la cuestionada práctica de apresar a adolescentes (4) y a ciudadanos con doble nacionalidad o extranjeros (97). Las personas sin juicio aumentaron a 689, según el balance.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 13/10/2025 por :

í: 845*

Desde la semana pasada

Hombres: 742

Mujeres: 103

Civiles: 672

Militares: 173

Adultos: 841

Adolescentes: 4

Encarcelados: 4

Excarcelados: 0…



í: 845*

Desde la semana pasada



Hombres: 742

Mujeres: 103



Civiles: 672

Militares: 173



Adultos: 841

Adolescentes: 4



Encarcelados: 4

— Foro Penal (@ForoPenal) October 16, 2025

FUENTE: Con información de Foro Penal