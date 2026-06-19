Familiares cuelgan carteles para denunciar desapariciones en sede mundialista de Guadalajara

Miembros del colectivo "Guerreros Buscadores" se toman de la mano mientras rezan antes de trabajar en una casa abandonada durante un nuevo día de búsqueda de sus familiares desaparecidos en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 13 de abril de 2025.

GUADALAJARA.- "Welcome to Jalisco The land of enforced disappearances": En inglés, para asegurarse que el mensaje lo entienda todo mundo, familiares de desaparecidos en México pusieron el jueves carteles en las rutas que conducen al estadio Guadalajara, una de las sedes mundialistas.

Las pancartas, cuyo mensaje en español significa "Bienvenidos a Jalisco, tierra de las desapariciones forzadas", fueron colocadas de forma coordinada tres horas antes del arranque del partido entre México y Corea del Sur.

Fútbol Violencia del narco y Mundial 2026: dudas sobre Guadalajara tras la muerte del líder del CJNG

FÚTBOL Presidenta de México asegura que "no hay ningún riesgo" para que Guadalajara sea sede del Mundial

Los activistas colgaron varios en puentes de la autopista periférica de Guadalajara, a poco más de un kilómetro del estadio, y otros al lado del 'fan fest' de la FIFA, en el centro histórico de la ciudad capital de Jalisco (oeste).

Los letreros, de unos tres metros de largo, destacaban igualmente en inglés que el estado es "número uno en fosas clandestinas".

Guadalajara, que alberga cuatro partidos del Mundial, acumula más de 15.000 desaparecidos y es el estado con la mayor incidencia de este crimen.

Jaime Aguilar, miembro del colectivo Guerreros Buscadores, responsable de la acción, dijo que se trata de una protesta pacífica para "visibilizar lo que está pasando aquí en Jalisco y en México".

Familiares también gritaron consignas y repartieron volantes, aunque lamentaron que la mayoría de personas mostrara indiferencia. "Si fuera tu hijo ¿tú qué harías?", gritaban las madres.

"En Jalisco, quienes más desaparecen personas son las policías municipales, hay muchas compañeras que sus hijos fueron desaparecidos por policías municipales", denunció Aguilar, de 63 años.

Fosas clandestinas

El municipio de Zapopan, donde está el estadio Guadalajara, es sitio frecuente de hallazgos de fosas clandestinas que en ocasiones contienen decenas de cadáveres.

Los principales perpetradores, según las autoridades, son grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, designado organización terrorista extranjera por Estados Unidos.

Los familiares denuncian también complicidad de los criminales con las autoridades locales.

FUENTE: Con información de AFP