Con 99,4% escrutado, Fujimori se acerca a la Presidencia al superar por más de 40.000 votos a Sánchez

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.

LIMA.- La candidata derechista a la Presidencia de Perú , Keiko Fujimori, se consolida como ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, tras superar en más de 40.000 votos a su rival, Roberto Sánchez, de acuerdo con el 99,4% del escrutinio completado.

Fujimori aventaja al izquierdista Sánchez por un total de 40.765 votos, tras haber cosechado hasta el momento la primera 9.162.319 votos (50,11%) frente a los 9.121.554 sufragios alcanzados por el segundo, según el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sin embargo, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) aún no se ha declarado ganadora de esta segunda ronda electoral.

Fujimori tiene todo de cara para ser elegida presidenta de Perú en su cuarto intento, luego de haber sido derrotada en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores ante el izquierdista Ollanta Humala (2011), el derechista Pedro Pablo Kuczynski (2016) y el izquierdista Pedro Castillo (2021).

Esta será la tercera elección consecutiva en Perú que se decide por unas pocas decenas de miles de votos, después de que Kuczynski y Castillo ganasen a Fujimori por una exigua diferencia de apenas 40.000 votos.

Protesta de Sánchez

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, convocó a sus adeptos a participar en una movilización prevista para este viernes, 19 de junio, en el centro de Lima. A ella concurrirá el propio Sánchez, quien aseguró que esta jornada de protesta "en defensa del voto popular" será "pacífica".

"Nuestro pueblo y nosotros, de la manera más responsable y ordenada, ha llamado a la movilización pacífica que ha iniciado en autoconvocatorias en diferentes regiones. Hoy nosotros nos sumamos a esta convocatoria formal y llamamos a que esta jornada de movilización, en el marco de la ley, de la democracia y el derecho constitucional a la protesta pacífica, lo será así", señaló Sánchez en declaraciones a los medios el aspirante al sillón presidencial.

También volvió a cuestionar el voto peruano en el exterior, esgrimiendo que las actas y documentos de los comicios no fueron resguardados de manera segura y que no ha sido respetada la cadena de custodia.

FUENTE: Con información de Europa Press