jueves 18  de  junio 2026
VENEZUELA

Dinorah Figuera regresa a Venezuela y abre canal de diálogo político con el chavismo

Tras denunciar durante años los abusos del chavismo desde el exilio, Dinorah Figuera regresó a Venezuela y estableció conversaciones con dirigentes del oficialismo

La diputada Dinorah Figuera durante un acto político en Valencia, España, el 01DIC24.&nbsp;

La diputada Dinorah Figuera durante un acto político en Valencia, España, el 01DIC24. 

@dinorafiguera
La diputada Dinorah Figuera durante un acto político en Valencia, España, el 01DIC24.&nbsp;

La diputada Dinorah Figuera durante un acto político en Valencia, España, el 01DIC24. 

@dinorafiguera/X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS_ La dirigente opositora Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, regresó este jueves a Venezuela tras casi ocho años de exilio y sostuvo una primera reunión de trabajo con el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, en un hecho que marca un nuevo capítulo dentro del proceso de transición política que atraviesa el país.

El retorno de Figuera ocurre meses después de la caída del depuesto dictador Nicolás Maduro el pasado 03 de enero en un operativo estadounidense.

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La dirigente, quien permaneció fuera del país tras denunciar persecución política durante el chavismo, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y ratificó su disposición de participar en la construcción de acuerdos nacionales.

“Estamos asumiendo una agenda que significa para el país ir más allá de las diferencias y apostar por las coincidencias”, declaró.

Primer encuentro con Jorge Rodríguez

Horas después de su llegada, Figuera participó en una reunión de trabajo con Jorge Rodríguez, según confirmó un comunicado oficial emitido por la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el documento, el encuentro se realizó en el Palacio Federal Legislativo y contó con la participación de Figuera en representación de los diputados opositores del período 2015-2020.

El comunicado señala que ambas partes acordaron la creación de una mesa técnica y política paritaria destinada a desarrollar una agenda con cronogramas y objetivos concretos orientados al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la recuperación institucional del país.

Comunicado

Una agenda centrada en la reconstrucción democrática

Durante sus declaraciones, Figuera afirmó que los venezolanos esperan respuestas concretas ante los desafíos que enfrenta el país después de más de dos décadas de deterioro institucional.

“Es una bendición y también un desafío interesante. Los venezolanos esperan respuestas en este momento”, manifestó.

La dirigente sostuvo que la prioridad debe centrarse en construir consensos sobre temas fundamentales para la recuperación democrática.

“Es una necesidad urgente que asumamos con responsabilidad la posibilidad real de construir una agenda que nos permita vernos los rostros, discutir nuestras diferencias y trabajar temas como el sistema electoral, la libertad de expresión, la ciudadanía y la protección social”, afirmó.

Asimismo, insistió en la necesidad de avanzar hacia un árbitro electoral que genere confianza en la población.

“Estamos demandando un Consejo Nacional Electoral creíble, fortalecido y con la confianza de todos los venezolanos”, expresó.

Del exilio a la transición

Figuera explicó que su regreso se produjo tras sostener conversaciones con funcionarios estadounidenses involucrados en el seguimiento del proceso venezolano, entre ellos el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

La dirigente aseguró que en esta nueva etapa privilegiará una visión institucional por encima de los intereses partidistas.

“Yo respeto a todos mis compañeros, pero hoy me desvisto de una militancia política. Atendí una invitación muy seria y responsable y voy a trabajar por el país”, señaló.

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FUENTE: Con información de Redes Sociales

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