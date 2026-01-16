Familiares realizan séptimo día de vigilia por liberación de presos políticos venezolanos

En los alrededores del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, a 32.6 Kilómetros de Caracas, fue uno de los lugares donde se realizó la vigilia por la libertad de los presos políticos este jueves 15 de enero

CARACAS.- Organizaciones de derechos humanos acompañan la exigencia de los familiares por la libertad de todos los presos políticos . De esta manera, realizaron el séptimo día de vigilia en las afueras de las cárceles a la espera de una respuesta.

En los alrededores del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, a 32.6 Kilómetros de Caracas, fue uno de los lugares de la manifestación la noche de este jueves 15 de enero.

"Tras el anuncio del 8 de enero sobre excarcelaciones masivas, la realidad ha sido distinta: los procesos ocurren a cuentagotas. Las familias denuncian falta de claridad y mantienen la presión en las calles. La libertad no puede seguir esperando", señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en su cuenta en la red social X.

Esa vigilia también incluyó las plegarias por las presas políticas recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y en la cárcel de la Crisálida.

El régimen, temporalmente a cargo de Delcy Rodríguez, aseguró que son más de 400 los presos políticos excarcelados tras los acuerdos con el Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, la ONG Foro Penal solo ha verificado 84 desde el 8 hasta la tarde del 15 de enero.

Régimen "prolonga dolor"

Los familiares estuvieron, además, en las afueras de la cárcel de La Planta en Caracas. Allí pidieron por la libertad de Aldo Roso, de 70 años, y de todos los encarcelados por el chavismo.

"No son solo cifras, son padres, hijos y amigos que faltan en sus hogares. El reencuentro de las familias venezolanas pasa necesariamente por la libertad de quienes están tras las rejas por motivos políticos", expresó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

La manifestación de los familiares, entre otros lugares, también se mantuvo en las adyacencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide.

"El régimen criminal continúa prolongando el dolor de familiares y presos políticos. ¡Libérenlos a todos", señalaron.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos