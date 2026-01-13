María Corina Machado y Edmundo González denuncian opacidad, "no habrá transición con presos políticos"

María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.

CARACAS .- María Corina Machado y Edmundo González, a través de su vocería oficial, denunciaron que la medida de liberación de presos políticos del régimen de Venezuela “no se esté llevando a cabo en los términos anunciados”, a pesar de haber transcurrido cinco días de la notificación oficial sobre una “masiva” puesta en libertad personas detenidas en forma arbitraria.

En un comunicado, los líderes de la oposición venezolana, contrastaron un primer reporte oficial con la información recogida y verificada por organizaciones de derechos humanos y señalaron que el primero “no se corresponde con la realidad”, lo que indica que existe opacidad del régimen.

“La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad. Para el mediodía del martes 13 de enero, las organizaciones de derechos humanos sólo han podido verificar la excarcelación de 56 personas. Esto representa menos del 5% del total de más de 1,000 seres humanos que permanecen injustamente privados de libertad por razones políticas”, afirmaron en un comunicado.

Sin información sobre el anuncio

Machado y González indicaron que, en medio de la angustia de familias, “no se han publicado listas de las personas que serán liberadas” y tampoco se ha notificado a los parientes de los presos sobre el proceso de excarcelación.

“Cientos de ellos permanecen en vigilia, acampados frente a los centros de reclusión, esperando noticias al respecto, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo”, señalaron y adicionaron que ni siquiera se atienden los llamados de las ONG venezolanas e internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos de los presos políticos.

Destacaron que tampoco se conoce “ninguna mejoría en las condiciones de vida de los presos políticos que permanecen recluidos, ni siquiera de los que sufren dolencias graves” y cuestionaron la desidia estatal sobre la salud de los apresados y que habría ocasionado la muerte de ocho presos políticos desde el fraude electoral de julio de 2024 hasta la fecha.

“Edison José Torres Fernández (52 años) falleció en cautiverio como consecuencia de una subida de tensión que no fue debidamente atendida”, detallaron al referirse al policía preso que falleció en la cárcel de El Rodeo I el sábado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2011064606676967835&partner=&hide_thread=false Comunicado sobre presos políticos: https://t.co/i5D7qWF7PM pic.twitter.com/glmIGTwpp3 — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 13, 2026

Transición sin presos políticos

Según advirtieron en mensaje, “la vida y la salud de cientos de personas están en juego”, y además resaltaron que las personas excarceladas “siguen casi siempre sometidos a medidas cautelares abusivas”.

Machado y González indicaron que su mensaje al régimen, Venezuela y el mundo es claro: “no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas”.

“Nuestra demanda sigue siendo la misma, única, clara y no negociable: la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos”, sostuvieron en el mensaje transmitido por la vocería oficial.

Más de 50 detenidos en libertad

Por su parte, la ONG Foro Penal informó que durante la noche de este 12 de enero salieron de prisión “solo 56 presos políticos verificados”.

Según Alfredo Romero, director principal de esa organización que hace seguimiento a la situación de presos políticos en el país, no se ha publicado la lista de nombres hasta las 10:00 am y los familiares y presos “se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa”.

Hasta la fecha, solamente 74 presos políticos han sido excarcelados, según el reporte publicado por la ONG Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales de este 13 de enero en horas de la mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2011050151998341510&partner=&hide_thread=false ACTUALIZACIÓN | Excarcelaciones a las 8am del #13Ene son 74 en nuestro registro. La diferencia con el registro de la @unidadvenezuela está en un nombre repetido. Luis Rojas. Son dos #PresosPoliticos y un mismo nombre. En algunos casos, se ha omitido a uno. Adjunta la historia. pic.twitter.com/BM5sZ52rtN — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) January 13, 2026

FUENTE: Con información red X Vocería Oficial de Venezuela, Alfredo Romero/Foro Penal;