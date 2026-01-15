jueves 15  de  enero 2026
Obispo venezolano pide libertad para todos los presos políticos como "un gesto de reconciliación y justicia"

"No nos podemos resignar ante el mal que destruye derechos", dijo el arzobispo Polito Rodríguez. Señaló que la libertad de los presos es un clamor

Captura de pantalla (Vale TV)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARQUISIMETO.- Monseñor Polito Rodríguez, arzobispo de Barquisimeto, abogó por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y el respeto de los derechos humanos.

Aplaudió que algunos de los presos políticos hayan sido liberados, tras la captura del dictador Nicolás Maduro. "Pero, faltan muchos otros, cuyo clamor y el de sus familiares no pueden seguir siendo ignorados y que, por lo tanto, será un gesto de reconciliación y de justicia que sean liberados cuanto antes posible", sostuvo.

"Ni como humanos, ni como cristianos, nos podemos resignar ante el mal, ante todo aquello que atenta contra la dignidad humana y que destruye derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho al sufragio y demás derechos civiles y políticos establecidos en nuestra Constitución. En este sentido pedimos por los privados de libertad, por sus familiares", señaló el Prelado durante la Eucaristía en honor a la Divina Pastora, advocación mariana que cada 14 de enero congrega a miles de feligreses.

Sanar heridas

El arzobispo también elevó una oración por quienes se han visto en la “penosa necesidad de emigrar” en la búsqueda de oportunidades, además de los que han sufrido hambre y “todas las víctimas de la violencia en todas sus formas”.

Monseñor Polito Rodríguez también dijo que "es el momento de sanar tantas heridas" en Venezuela.

Indicó que la reconstrucción nacional pasa por tres pilares: Corresponsabilidad ( no delegar en otros el deber de construir el bien común), superar la polarización y exigir políticas que garanticen ajustes salariales justos y oportunidades reales para los jóvenes.

FUENTE: Con información de Vale TV/El Impulso

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida. 
FAMOSOS

Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

