Obispo venezolano pide libertad para todos los presos políticos como "un gesto de reconciliación y justicia"

BARQUISIMETO. - Monseñor Polito Rodríguez, arzobispo de Barquisimeto, abogó por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y el respeto de los derechos humanos.

Aplaudió que algunos de los presos políticos hayan sido liberados, tras la captura del dictador Nicolás Maduro. "Pero, faltan muchos otros, cuyo clamor y el de sus familiares no pueden seguir siendo ignorados y que, por lo tanto, será un gesto de reconciliación y de justicia que sean liberados cuanto antes posible", sostuvo.

"Ni como humanos, ni como cristianos, nos podemos resignar ante el mal, ante todo aquello que atenta contra la dignidad humana y que destruye derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho al sufragio y demás derechos civiles y políticos establecidos en nuestra Constitución. En este sentido pedimos por los privados de libertad, por sus familiares", señaló el Prelado durante la Eucaristía en honor a la Divina Pastora, advocación mariana que cada 14 de enero congrega a miles de feligreses.

Sanar heridas

El arzobispo también elevó una oración por quienes se han visto en la “penosa necesidad de emigrar” en la búsqueda de oportunidades, además de los que han sufrido hambre y “todas las víctimas de la violencia en todas sus formas”.

Monseñor Polito Rodríguez también dijo que "es el momento de sanar tantas heridas" en Venezuela.

Indicó que la reconstrucción nacional pasa por tres pilares: Corresponsabilidad ( no delegar en otros el deber de construir el bien común), superar la polarización y exigir políticas que garanticen ajustes salariales justos y oportunidades reales para los jóvenes.

FUENTE: Con información de Vale TV/El Impulso