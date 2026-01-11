Muere en prisión preso político que compartió mensajes críticos contra el régimen

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela acudió a la embajada de Japón, el 8 de mayo, en el contexto de una campaña ante sedes diplomáticas para pedir compromiso con los derechos humanos que viola el régimen de Maduro.

CARACAS. - Un policía de un cuerpo de seguridad regional en Venezuela, quien se encontraba en procesado como preso político por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado Portuguesa, encontró la muerte en prisión y sin haber sido puesto en libertad, tras 62 horas del anuncio oficial de liberaciones.

La denuncia hecha por organizaciones de derechos humanos este domingo indica que Edison José Torres Fernández, policía de 52 años de edad y con más de 20 años de servicio en la policía regional de Portuguesa, murió “bajo custodia del Estado” mientras esperaba su libertad en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas.

No existe hasta el momento información oficial sobre las circunstancias ni la causa de la muerte de Torres, ni tampoco si había recibido atención médica estando en prisión.

Muerte de preso político

"Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad", afirmó la ONG Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos que solicita "una investigación inmediata, independiente y transparente", así como "la liberación inmediata de todos los presos políticos que continúan injustamente detenidos", se informó.

El jueves pasado, el régimen bajo la jefatura transitoria de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, anunció que pondría en libertad a “un número importante” de presos políticos que hasta este sábado se cifraban en 16 de más de 800 según ONG. Representaría menos 1% del total de los detenidos y procesados en forma arbitraria, se asegura.

Torres fue detenido el 9 de diciembre de este 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado, según el reporte.

Y de manera extraoficial se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir por disentir.

Responsabilidad del régimen

"No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas", aseguró la ONG Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos.

A esta denuncia se sumaron otras organizaciones como Un Mundo Sin Mordaza y Realidad Helicoide, las cuales también confirmaron la muerte de Torres.

El policía adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare es el primer preso político que muere, tras el anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela.

Familiares de los presos políticos continúan reclamando la liberación de sus parientes y la falta de información oficial que persiste en las cárceles.

FUENTE: Con información Europa Press, Instagram