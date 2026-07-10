María Corina Machado: la urgencia de certezas e instituciones en Venezuela es mayor, es un "Estado fallido"

MIAMI. - María Corina Machado , líder venezolana y Nobel de la Paz 2025, afirmó que Venezuela, luego de los dos sismos del 24 de junio pasado, “es otro país” que ha puesto de relieve que la urgencia de certezas y de instituciones es ahora mayor ante el “colapso del Estado ”.

Machado abordó la situación del país y el impacto de la tragedia que se traduce en el reclamo ciudadano y la falta de capacidad estatal, durante una entrevista en una cadena internacional de noticias, replicada por las redes de su organización política Vente Venezuela y reseñada por medios.

SOLIDARIDAD María Corina Machado asiste a misa en Panamá en homenaje a víctimas del terremoto en Venezuela

“Si antes había urgencia, si había necesidad de certezas, de seguridades y de una reinstitucionalización del país, ahora es muchísimo mayor. La evidencia del colapso del Estado y la indolencia con la cual se manejó esta situación ha exacerbado este sentimiento”, aseguró.

Venezuela, un Estado fallido

En sus declaraciones, Machado hizo referencia a la respuesta del régimen venezolano a la magnitud de la catástrofe, luego de subrayar que Venezuela es ahora otra”.

Dijo que la tragedia, en la que perdieron la vida más de 3,000 personas y dejó a cientos de miles sumidas en el dolor por pérdidas de familiares y de sus viviendas, evidencia una “dinámica de un régimen que está en una fragilidad total, un Estado fallido”.

Y enfatizó en la necesidad de escuchar a la gente.

“Los venezolanos hemos optado una y otra vez por una vía pacífica y cívica y esto ha quedado evidenciado en esta tragedia”.

En el extracto de sus declaraciones, Machado no mencionó el tema de su eventual regreso a Venezuela, un asunto causa inquietud en el gobierno de EEUU.

“Venezuela hoy es otro país... La evidencia del colapso del Estado y la indolencia con la que se manejó esta situación ha exacerbado este sentimiento... Es un régimen en fragilidad total, un Estado fallido”.



- @MariaCorinaYA en entrevista para @nmasunivision. pic.twitter.com/SJPYY69kyM — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 9, 2026

FUENTE: Con información de Vente Venezuela/Univisión, red X