lunes 23  de  marzo 2026
ÉXODO

Familias migrantes mexicanas son las más detenidas en EEUU en 2025

Las familias de migrantes mexicanas detenidas superaron a las venezolanas, hondureñas y guatemaltecas

&nbsp;El número de migrantes venezolanos detenidos fue de 27.953 (AFP

 El número de migrantes venezolanos detenidos fue de 27.953 (AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las familias mexicanas migrantes representaron el mayor número de detenciones a manos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos a lo largo de 2025 en el marco de las políticas migratorias impulsadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los mexicanos concentran así la mayor cifra, por delante de los venezolanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, según los datos recabados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

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El informe del organismo señala que durante ese año fueron arrestadas 39,034 familias mexicanas, mientras que las originarias de Venezuela sumaron 27,953; las de Honduras, 13,209, y las de Guatemala, 9,643.

En ese mismo periodo, los mexicanos se mantuvieron como el principal grupo nacional detenido en Estados Unidos, al concentrar una proporción significativamente más alta de registros por parte de las autoridades fronterizas.

Separar familias

La organización Human Rights Watch ha manifestado que el Gobierno estadounidense lleva a cabo una campaña de redadas y detenciones a nivel nacional para "impulsar una política de deportaciones masivas que separa familias y siembra temor en comunidades enteras".

"Esta campaña comenzó, en su forma más agresiva, en Los Ángeles durante el pasado verano, sentó las bases para que tácticas similares se apliquen en otras ciudades de Estados Unidos y se basa en gran medida en detener a personas debido a su raza, etnia u origen nacional percibidos", advirtió. "Esta campaña comenzó, en su forma más agresiva, en Los Ángeles durante el pasado verano, sentó las bases para que tácticas similares se apliquen en otras ciudades de Estados Unidos y se basa en gran medida en detener a personas debido a su raza, etnia u origen nacional percibidos", advirtió.

Desde entonces, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha apuntado al aparato encargado de ejecutar las deportaciones, "rastrean y detienen a personas sospechosas de no contar con autorización para permanecer en el país, separan a familias y profundizan el clima de miedo en comunidades migrantes", añadió.

"Estas redadas, dirigidas en gran medida contra comunidades latinas, han causado un daño devastador a la población de Los Ángeles y se han extendido a otras ciudades del país", afirmó John Raphling, director adjunto del Programa sobre Estados Unidos de la ONG.

"Destruyen familias, obligan a la gente a vivir con miedo y ponen en evidencia la dureza de la política migratoria de la administración Trump", lamentó Raphling.

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Otras cifras

Desde enero de 2026, al menos ocho migrantes han muerto por disparos de agentes de migración y otros, 32 fallecieron bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Desde julio de 2025, agentes enmascarados del ICE han disparado en al menos 16 ocasiones contra civiles durante operativos o protestas, según reportó el diario The Washington Post.

La ley federal de presupuesto de 2025, destinó $170 millones al control fronterizo, una cifra sin precedentes.

Las detenciones han superado el millar diario en distintos momentos del año, de acuerdo con reportes oficiales.

El extitular del Instituto Nacional de Migración de México Tonatiuh Guillén López afirmó que bajo la segunda administración de Trump se han registrado más 600,000 deportaciones hasta el momento, de las cuales cerca de 40% corresponden e mexicanos.

“Esto nos deja con una cifra de alrededor de 240 mil eventos. Cada uno durísimo, muy cruel, en donde no hay solamente una cuestión de infracción migratoria, sino hay un acto que vulnera derechos humanos, que puede separar familias, que puede separar a los hijos de sus padres y madres, puede descomponer comunidades, puede implicar pérdida de bienes y de ingresos. Entonces, hay una situación que literalmente puede destrozarle la vida a una persona y a una familia”, comentó. “Esto nos deja con una cifra de alrededor de 240 mil eventos. Cada uno durísimo, muy cruel, en donde no hay solamente una cuestión de infracción migratoria, sino hay un acto que vulnera derechos humanos, que puede separar familias, que puede separar a los hijos de sus padres y madres, puede descomponer comunidades, puede implicar pérdida de bienes y de ingresos. Entonces, hay una situación que literalmente puede destrozarle la vida a una persona y a una familia”, comentó.

Migrantes en riesgo

La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, considera que ante las políticas antiinmigrantes de Donald Trump, especialmente las implementadas a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los últimos cinco meses, todas las personas migrantes, sin importar su nacionalidad, están en riesgo.

“México encabeza la lista porque también encabeza la lista de entrada a ese país, tendencia que hemos visto en diversos periodos de tiempo. Somos una de las diásporas más importantes en la Unión Americana, con más de 35 millones de personas de primera, segunda y tercera generación, y cerca de cinco millones de indocumentados”, señaló.

“Hoy todos son prioridad porque hay cuotas: 3,000 detenciones diarias, y eso ha llevado a que aumenten las detenciones de personas sin ningún récord criminal. “Hoy todos son prioridad porque hay cuotas: 3.000 detenciones diarias, y eso ha llevado a que aumenten las detenciones de personas sin ningún récord criminal.

“Incluso, todo esto ha derivado en la detención de más de 170 ciudadanos estadounidenses y en más de 32 muertes de personas migrantes en instalaciones gubernamentales de detención. Y lo que es peor: ha habido detenciones de niñez migrante; casos emblemáticos como el de Liam, además de reportes de más de 400 niños y niñas detenidos, lo que vulnera el Acuerdo Flores, que establece estándares para la protección de la niñez migrante”, advirtió.

FUENTE: Con informacón de Europa Press, El Universal y Punto por Punto

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