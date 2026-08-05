miércoles 5  de  agosto 2026
REPRESIÓN

Reportan nuevos presos políticos en Venezuela mientras familias llevan 200 días en vigilia por la libertad

La ONG Foro Penal informó de cuatro nuevas detenciones que aumentan a 382 los presos políticos, y una sola excarcelación sin anuncio oficial de excarcelaciones

Familiares de presos políticos hacen vigilia en el Rodeo I, mientras aumentan las detenciones en Venezuela.

Familiares de presos políticos hacen vigilia en el Rodeo I, mientras aumentan las detenciones en Venezuela.

Clippve red X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Mientras EEUU pide la liberación de presos políticos en Venezuela, la ONG Foro Penal informó este miércoles que 382 personas permanecen en las cárceles por razones políticas, cuatro de ellas detenidas "recientemente", según el reporte hasta el lunes pasado.

El balance publicado en X, con fecha de corte del 3 de agosto, precisó que en una semana solo hubo una excarcelación, sin que régimen haya hecho nuevos anuncios sobre excarcelaciones por la Ley de Amnistía de enero pasado.

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Del total de presos políticos, 356 son hombres y 26 son mujeres, y de ellos 222 son civiles y 160 militares, aunque se desconoce el paradero de una persona.

Entre ellos, 40 personas extranjeros siguen las rejas, como la ONG reportó en el balance del 27 de julio pasado, en el cual registró 379 detenidos.

Exigen libertad de presos políticos

La ONG también informó que los presos políticos se encuentran recluidos en 12 cárceles del país, la mayoría (113) en el Rodeo I sobre el cual abundan denuncias sobre torturas y tratos inhumanos.

Este martes, familiares de las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas cumplían 208 días de vigilia frente a ese centro de reclusión ubicado cerca de Caracas, según informó la ONG el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

"El Rodeo I se ha transformado en un bastión de resistencia donde las familias no se rinden ni se doblegan ante el paso del tiempo", precisó la organización defensora de los derechos humanos de los detenidos en su cuenta en X.

La petición de libertad se extendió también a la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentran 58 presos políticos, el segundo número más alto de encarcelados.

"Es el clamor unificado por quienes están en Ramo Verde, Las Crisálidas, el INOF, Yare y en cada comando policial del país", dijo Clippve en su mensaje.

FUENTE: Con información de las ONG Foro Penal y Clippve, red X

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