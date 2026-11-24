Fotografía difundida por la Fiscalía General de Paraguay que muestra el operativo de registro en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, como parte de una serie de allanamientos en el marco de la investigación por un esquema de fraude millonario que involucra a Ueno Bank, en Asunción, el 12 de noviembre de 2026.

Personas pasan frente a una sucursal de Ueno Bank durante una manifestación contra la crisis bancaria, frente al Congreso de Paraguay, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN .- La Fiscalía de Paraguay imputó este martes a Francisco Peña, hermano del expresidente paraguayo Santiago Peña, por presunto lavado de activos y otros delitos, y solicitó su prisión preventiva en el marco de la causa penal relacionada con la intervención de la entidad financiera Ueno Bank, en cuyo escándalo también está involucrado el exmandatario.

El hermano del expresidente fue detenido el lunes por la Policía Nacional en su residencia, en Asunción, y este martes compareció ante el Ministerio Público para rendir declaración indagatoria. Su esposa, Rocío Caballero Bosch, también fue detenida e imputada por presunto lavado de activos.

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Según el acta difundida por la Fiscalía, Francisco Peña enfrenta cargos por lavado de activos en calidad de coautor, asociación criminal como autor, cohecho pasivo agravado y administración en provecho propio como cómplice.

El expresidente Santiago Peña también fue imputado por presunto lavado de activos dentro de esta investigación.

Venta de un inmueble bajo sospecha

En declaraciones a periodistas, el fiscal del caso, Christian Benítez, explicó que la investigación se centra en la presunta "venta simulada" de un inmueble valorado en unos tres millones de dólares. La operación habría sido realizada por Financiera Ueno, entidad que posteriormente se convirtió en Ueno Bank, a favor de la empresa Pear SRL, vinculada a Francisco Peña y su esposa.

El inmueble corresponde a un predio de 1.184 hectáreas situado en el departamento de Paraguarí, en la zona central del país. Según Benítez, la compra terminó siendo financiada con recursos del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenece Ueno, y de Itti, otra compañía del mismo grupo.

La Fiscalía también solicitó congelar todos los bienes de los imputados y prohibir cualquier operación de enajenación, con el propósito de garantizar eventuales recuperaciones de activos o la "reparación de los daños ocasionados dentro de esta causa", explicó el fiscal.

"La intervención"

Santiago Peña quedó involucrado en el escándalo tras la intervención de Ueno Bank, entidad que reportaba más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilaciones y de diversas instituciones públicas paraguayas.

El caso provocó una crisis política que terminó con la destitución del exmandatario el pasado 6 de noviembre, cuando el Senado lo removió del cargo mediante un juicio político, tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones".

Además de su salida del poder, Peña enfrenta una investigación penal en la que fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y, ahora, lavado de activos.

Ueno Bank ingresó el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central de Paraguay. Su expresidente, Carlos Carvallo, y otros tres exdirectivos también permanecen detenidos y bajo investigación.

FUENTE: Con información de EFE