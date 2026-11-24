Una caravana de migrantes avanzan con destino a Estados Unidos.

SANTIAGO DE CHILE . Más de 48 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe residían fuera de su país de nacimiento en 2024, una cifra 3,3 veces superior a la estimada en 1990, informó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Según el informe “Observatorio Demográfico 2026: Migración internacional en América Latina y el Caribe”, el 56,8% de esa población migrante vivía en América del Norte, el 29% (unos 14 millones) en otro país de América Latina y el Caribe, el 12,7% en Europa y el 1,5% en el resto del mundo.

El estudio, basado en datos de las Naciones Unidas y de censos de población y vivienda, muestra que los patrones migratorios de América Latina y el Caribe se han vuelto más diversos.

Si bien en América del Norte y Europa la emigración continúa siendo importante, la migración entre países de Suramérica también ha aumentado considerablemente.

La CEPAL advierte que la emigración ha transformado la estructura demográfica regional y plantea que, en un escenario hipotético sin migración desde 1990, América Latina y el Caribe tendrían hoy una población un 6% mayor, menos envejecida, con un aumento del 3% de las defunciones y un decrecimiento del 6% de los nacimientos.

Por su parte, en América del Norte la población sería un 23% menor, aunque contaría con un 28% más de nacimientos si no se hubieran producido movimientos migratorios.

Disminución de la población

Tanto en Oceanía como en Europa la población habría disminuido en un 24% y en un 8%, respectivamente.

Este impacto demográfico varía también entre los distintos países: la inmigración impulsó la demografía de países receptores como Chile, cuya población en 2025 fue aproximadamente un 9% mayor gracias al aporte migratorio, con un incremento del 16% en el número de nacimientos.

Sin embargo, en el Caribe, la brecha poblacional por la emigración alcanza los 2,7 millones de personas hacia 2025, mientras que en Bolivia la población es cerca de un 9% menor de lo que sería sin población migratoria.

En el ámbito social, el documento subraya que los migrantes dinamizan las comunidades a través del empleo, la recaudación fiscal o el intercambio de conocimientos y experiencias, y destaca que estas contribuciones pueden fortalecerse mediante una mayor inclusión social y laboral.

El Observatorio Demográfico destaca la importancia de que los Estados faciliten la regularización migratoria, el acceso al empleo y a los servicios y que planteen medidas para combatir la discriminación y xenofobia.

También hace hincapié en que los derechos de las personas migrantes “deben garantizarse independientemente de su situación migratoria”.

FUENTE: Con información de EFE