lunes 13  de  abril 2026
INTERCAMBIO

Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica pone el foco en amenazas a la democracia en la región

Especialistas debatieronsobre el avance de regímenes autoritarios, la guerra digital y los retos de gobernabilidad en América Latina

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
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El “Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica y Democracia” reunió el pasado 9 de abril a expertos nacionales e internacionales en la capital paraguaya para analizar los principales desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad y estabilidad democrática.

El encuentro, realizado en el Hotel Tryp Asunción, convocó a especialistas en seguridad, política internacional y ciberseguridad, así como a representantes del ámbito académico, público y privado, en un espacio de discusión centrado en el impacto de las tensiones globales en el hemisferio.

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Análisis del contexto geopolítico y amenazas emergentes

Durante la jornada, se desarrollaron mesas de análisis orientadas a examinar el contexto geopolítico actual y sus implicaciones para América Latina. Entre los temas más relevantes destacaron la presión de regímenes autoritarios, el avance de la guerra digital y las vulnerabilidades institucionales que enfrentan las democracias de la región.

Los participantes coincidieron en que el escenario internacional, marcado por conflictos híbridos y nuevas formas de injerencia, plantea retos cada vez más complejos para los países latinoamericanos, que deben fortalecer sus capacidades institucionales y su cooperación regional.

El foro también sirvió como plataforma para el intercambio de perspectivas entre distintos sectores, lo que permitió enriquecer el análisis sobre los riesgos emergentes y las posibles estrategias de respuesta. En ese sentido, se destacó la necesidad de articular esfuerzos entre gobiernos, sector privado y comunidad académica para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

Asimismo, se subrayó la importancia de promover espacios de diálogo que contribuyan a la construcción de consensos y al fortalecimiento del pensamiento estratégico en torno a la seguridad hemisférica.

Con este tipo de iniciativas, los organizadores buscan impulsar una agenda regional que priorice la defensa de la democracia, la cooperación internacional y la preparación frente a los desafíos contemporáneos en materia de seguridad.

FUENTE: Redacción

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