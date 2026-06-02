martes 2  de  junio 2026
ABUSO ESCOLAR

Profesor de escuela secundaria en Miami-Dade enfrenta acusaciones por conducta sexual con una estudiante

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que el docente, de 53 años, enfrenta cargos por presuntamente mantener una relación sexual con una alumna de una escuela secundaria del condado. Los investigadores creen que podrían existir otras posibles víctimas.

Michael J. Enriquez, de 53 años.

Michael J. Enriquez, de 53 años.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Un profesor de una escuela secundaria pública de Miami-Dade fue arrestado luego de una investigación que derivó en múltiples cargos relacionados con una alumna del centro educativo donde trabajaba, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

El detenido fue identificado como Michael J. Enriquez, de 53 años, quien se desempeñaba como docente en American Senior High School, ubicada en la 18350 NW 67TH AVE al noroeste del condado.

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Según la información divulgada por los investigadores, la pesquisa fue asumida por la Unidad de Víctimas Especiales de MDSO tras recibir información que apuntaba a presuntas conductas inapropiadas entre el educador y una estudiante.

Los detectives concluyeron que los hechos bajo investigación habrían comenzado cuando la joven aún era menor de edad y continuaron durante varios meses. De acuerdo con los documentos del caso, parte de los encuentros ocurrieron fuera de las instalaciones escolares.

Las autoridades señalaron que la investigación permitió establecer una cronología de eventos que habrían comenzado en mayo de 2025 y se extendieron hasta mayo de 2026, siendo el dia 14 la fecha del incidente más reciente mencionado en el expediente.

Aunque los investigadores no revelaron cómo se originó la denuncia ni los detalles de las evidencias recopiladas, indicaron que la información obtenida fue suficiente para solicitar el arresto del docente.

Enriquez fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight y enfrenta cargos por acto sexual ilícito con una menor por parte de una figura de autoridad, conducta lasciva contra una menor y delitos relacionados con una estudiante cometidos por una persona en posición de autoridad. Hasta el cierre de esta edición, la fianza no había sido determinada.

La Oficina del Sheriff indicó que el caso sigue activo y pidió la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información adicional. También señalaron que no descartan la existencia de otras posibles víctimas, por lo que solicitaron a exalumnos, familiares o miembros de la comunidad escolar que se comuniquen con las autoridades si poseen información relevante.

Quienes deseen colaborar con la investigación pueden comunicarse con la Unidad de Víctimas Especiales al 305-715-3300 o realizar denuncias anónimas a través de Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS (8477).

Diario Las Américas contactó al Distrito Escolar para conocer si el docente continúa vinculado al sistema educativo, qué medidas administrativas han sido adoptadas y si ellos está realizando una investigación interna relacionada con el caso. Hasta el cierre de esta edición no se había recibido una respuesta oficial.

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