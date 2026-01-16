El Gobierno de Ecuador intensifica la ofensiva contra el crimen organizado

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025

QUITO - El Gobierno de Ecuador anunció este jueves el despliegue de cerca de 10,000 militares en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, en el oeste del país, como parte de la operación denominada “Ofensiva Total” , destinada a enfrentar a las estructuras criminales que operan en esa región.

La medida fue presentada por el Ministerio de Defensa, que señaló que el objetivo es contener la escalada de violencia en una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado y el narcotráfico.

En un comunicado oficial, la cartera de Defensa precisó que la operación se desarrolla “bajo objetivos reservados” y contempla la intervención en sectores priorizados, definidos a partir de análisis de inteligencia militar.

Inseguridad

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, indicó que el mando militar se instalará de manera indefinida en la provincia de Guayas, con el fin de dirigir las acciones desde el territorio que concentra los mayores índices de homicidios del país. “El destino de los criminales será la cárcel o el infierno”, advirtió el funcionario.

Ecuador cerró 2025 con más de 9,000 asesinatos, lo que representa una tasa aproximada de 52 homicidios por cada 100,000 habitantes, según datos del Observatorio del Crimen Organizado. Estas cifras han convertido al país en uno de los más violentos de la región, en medio de una crisis de seguridad que mantiene a las autoridades bajo fuerte presión para restablecer el control del territorio.

FUENTE: Con información de Europa Press