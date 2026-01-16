viernes 16  de  enero 2026
MEDIDAS

El Gobierno de Ecuador intensifica la ofensiva contra el crimen organizado

El Ejecutivo ordenó el despliegue de 10,000 efectivos militares en regiones clave del país para combatir a las estructuras criminales

Militares custodian las calles de Ecuador, azotadas por las mafias del narcotráfico

Militares custodian las calles de Ecuador, azotadas por las mafias del narcotráfico

AFP
Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025

Antony QUINTERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - El Gobierno de Ecuador anunció este jueves el despliegue de cerca de 10,000 militares en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, en el oeste del país, como parte de la operación denominada “Ofensiva Total”, destinada a enfrentar a las estructuras criminales que operan en esa región.

La medida fue presentada por el Ministerio de Defensa, que señaló que el objetivo es contener la escalada de violencia en una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado y el narcotráfico.

Lee además
Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca
Condena por corrupción

Justicia de Ecuador niega "habeas corpus" al exvicepresidente Jorge Glas
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció la captura de Roberto Carlos Álvarez, alias El Gerente y su traslado a Ecuador para responden ante la Justicia.
CRIMEN

Repatrían a Ecuador a jefe guerrillero capturado en Emiratos Árabes Unidos por asesinato de militares

En un comunicado oficial, la cartera de Defensa precisó que la operación se desarrolla “bajo objetivos reservados” y contempla la intervención en sectores priorizados, definidos a partir de análisis de inteligencia militar.

Inseguridad

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, indicó que el mando militar se instalará de manera indefinida en la provincia de Guayas, con el fin de dirigir las acciones desde el territorio que concentra los mayores índices de homicidios del país. “El destino de los criminales será la cárcel o el infierno”, advirtió el funcionario.

Ecuador cerró 2025 con más de 9,000 asesinatos, lo que representa una tasa aproximada de 52 homicidios por cada 100,000 habitantes, según datos del Observatorio del Crimen Organizado. Estas cifras han convertido al país en uno de los más violentos de la región, en medio de una crisis de seguridad que mantiene a las autoridades bajo fuerte presión para restablecer el control del territorio.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Por aumento de muertes violentas, Ecuador declara estado de excepción en 9 provincias

Autoridad aérea de EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de México y América Central

El régimen chavista libera a presos políticos europeos tras presiones de Washington

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
VIVIENDA

Legislatura de Florida abre la puerta a un recorte histórico del impuesto a la propiedad

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump video
DECLARACIONES A LA PRENSA

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Militares en Cuba.  video
DERROTA

Militar cubano herido admite que no contaban con armamento suficiente para defender a Maduro

María Corina Machado, líder venexzolana, en reunión con senadores bipartdistas de EEUU.
REUNIÓN EN EL CAPITOLIO

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

Te puede interesar

La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue rescatada por el equipo Brave Bull Rescue
NOBEL DE LA PAZ

Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
Precaución

Autoridad aérea de EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de México y América Central

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza por alentadores resultados económicos en EEUU

Don Gaetz, senador estatal republicano por Crestview. 
UNANIMIDAD

Florida: Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados