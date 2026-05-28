Foro Madrid alerta sobre ofensiva del evismo contra el gobierno de Rodrigo Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026

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Los simpatizantes del expresidente de Bolivia Evo Morales protestan en la plaza Murillo para exigir que se le permita postularse para un cuarto mandato como presidente en las próximas elecciones generales, en La Paz el 4 de junio de 2025.

Simpatizantes del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) corren durante un enfrentamiento con policías este miércoles, en La Paz, Bolivia.

Trabajadores mineros bloquean una avenida durante una marcha para exigir al gobierno del presidente boliviano Luis Arce que encuentre una solución a la falta de dólares y la escasez de combustible, La Paz, el 23 de abril de 2025.

LA PAZ .- El Foro Madrid denunció este miércoles que el expresidente boliviano Evo Morales impulsa un presunto intento de “golpe de Estado” contra la democracia de Bolivia mediante protestas, bloqueos y acciones de presión política destinadas a desestabilizar al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

En un comunicado, la organización acusa al líder de izquierda y exmandatario cocalero de intentar “someter a Bolivia a su proyecto de poder”, al considerar que no acepta “el veredicto democrático y la existencia de un gobierno legítimo encabezado por Rodrigo Paz”.

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Foro Madrid acusa estrategia de desestabilización

La misiva sostiene que Morales y sus aliados promueven protestas, cortes de carreteras y acciones de presión que afectan el suministro de alimentos, medicinas y combustible en distintas regiones del país.

“No se trata de una protesta social espontánea, sino de una operación política organizada para generar caos, miedo y desabastecimiento”, señala el documento.

La organización afirma que las movilizaciones cuentan con el respaldo de sectores radicalizados de la Central Obrera Boliviana, organizaciones cocaleras, mineros cooperativistas y grupos de choque como los denominados “Ponchos Rojos”.

Según el Foro Madrid, el objetivo de estas acciones es “forzar la caída del presidente Rodrigo Paz e imponer una salida política que devuelva a Bolivia al modelo autoritario, clientelar y empobrecedor que el evismo construyó durante dos décadas”, destacan.

Foro Madrid

Morales buscaría frenar causas judiciales

El pronunciamiento sostiene, además, que Morales intenta recuperar poder político para “blindarse frente a las causas judiciales que pesan sobre él” por estupro.

La organización vincula también al evismo con estructuras internacionales de izquierda como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, así como con dirigentes políticos afines al chavismo en América Latina y Europa.

En ese contexto, el Foro Madrid señalan a Morales de haberse alineado durante su gobierno con el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y de proteger redes vinculadas al narcotráfico.

Recuerdo de la crisis política de 2019

El comunicado destaca la crisis política registrada en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales denunció fraude electoral tras las cuestionadas elecciones presidenciales de ese año, en medio de protestas sociales y denuncias de irregularidades en el proceso de votación.

“Los bloqueos promovidos por Morales no solo amenazan la democracia boliviana, sino también la vida de los ciudadanos”, advirtió la organización.

Según el Foro Madrid, Morales intentó entonces “desconocer la voluntad popular mediante una operación fraudulenta”, lo que derivó en una grave crisis institucional y en su salida del país tras perder respaldo político y social.

Bloqueos

El Foro Madrid alerta también que la interrupción de carreteras y servicios esenciales ya provocó consecuencias graves para la población y afirmó que “cada día de bloqueo aumenta el riesgo de más víctimas, más sufrimiento y más violencia”.

“La comunidad internacional democrática no puede permanecer indiferente ante un intento de derribar por la fuerza a un gobierno legítimo”, concluyó el pronunciamiento.

FUENTE: redacción DLA/Redes Sociales