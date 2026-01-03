Así fue la intervención militar de EEUU en Venezuela

Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos.

Una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.

CARACAS.- Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 02H00 locales (1:00 am del Este GMT) de este sábado 3 de enero en Caracas, La Guaira y en el estado Miranda.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del dictador Nicolás Maduro "están contados".

El régimen venezolano no respondió aún al pedido de la AFP de información sobre la situación, pero minutos después Venezuela denunció "gravísima agresión militar" de EEUU.

Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

Minutos después, una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

"Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones", cuenta a la AFP Francis Peña, comunicadora de 29 años que vive en el este de Caracas.

"Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando", dijo una pensionada de 67 años que pidió anonimato. "Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas", cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

También cercano a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, cuenta que "está sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos". "Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí".

#URGENTE | Bombardeos en Caracas.

La Carlota, Fuerte Tiuna, el Volcán. pic.twitter.com/ykzn8szWTK



— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 3, 2026

Integridad territorial

En la cercana ciudad costera de La Guaira (norte), apenas separada de la capital por una montaña que enmarca el valle de Caracas, también se registraron explosiones cerca de las 02H00 locales. Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran columnas de humo grises y naranja en la línea costera.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. "El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios", dijo el mandatario.

Trump acusa a Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.

DIARIO LAS AMÉRICAS pudo confirmar las detonaciones en la capital del país sudamericano, así como en La Guaira el principal puerto marítimo de la nación.

Según reportes en redes, también se han escuchado detonaciones en la isla de Margarita.

"Se escuchan los aviones muy cerca", dijo a DLA una persona que vive a pocos kilometros de Miraflores, el palacio presidencial, y que pidió anonimato.



Otras personas consultadas indicaron que estaban sin servicio eléctrico y que se escuchaban detonaciones.



Aproximadamente una hora después, la cuenta de VPItv reportó la presencia de tanques militares del régimen en las calles.







Petro alerta al mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se convirtió en una de las primeras voces oficiales en confirmar y condenar lo que describió como un ataque directo contra Venezuela.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el mandatario lanzó una alerta internacional a las 2:08 a.m. del sábado, en la que aseguraba que la capital venezolana estaba siendo bombardeada.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", escribió Petro.

El mensaje del jefe de Estado colombiano validó los reportes de miles de usuarios venezolanos que describían "ruidos infernales" y cortes de electricidad en Venezuela.

Apenas horas antes, Petro había revelado detalles sobre un ataque con misiles en la Alta Guajira y el bombardeo de una fábrica en Maracaibo, incidente que vinculó con el narcotráfico y la guerrilla del ELN.

Embed En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Noticia en desarrollo...

