Foro Penal al régimen venezolano: "La opacidad sobre excarcelaciones no contribuye a la convivencia nacional"

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que las dudas sobre los presos políticos excarcelados se originan por el incumplimiento y la forma de información del régimen venezolano

CARACAS.- La ONG Foro Penal exigió al régimen, que dirige de forma encargada Delcy Rodríguez, informar claramente sobre la lista de presos políticos excarcelados desde el 8 de enero y los criterios empleados para su selección.

"Si la Asamblea Nacional, dada su posición de privilegio, posee información distinta de la nuestra, lejos de descalificarnos, debe mostrarla públicamente, pues se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano. La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional", puntualizó el Foro Penal en un comunicado la noche del martes 13 de enero.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, respondió a los señalamientos del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien dijo que la organización recibía pagos por atender a los presos políticos.

"No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos que nos han honrado con su confianza desde nuestra fundación hace más de 23 años. Esto pueden corroborarlo los testimonios, y el agradecimiento, de todas esas víctimas que hemos apoyado a lo largo de estos años", aseveró el Foro Penal.

Según señaló Jorge Rodríguez, hasta ahora "van más de 400 excarcelaciones" luego de los acuerdos con Estados Unidos y la captura del dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, el Foro Penal solo ha constatado 56 excarcelaciones desde el 8 hasta el 13 de enero.

La organización sostuvo que las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal," sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que se están utilizando para decidir quién resulta favorecido o no".

Detenciones arbitrarias

La ONG que dirige Alfredo Romero resaltó también que ni las organizaciones defensoras de derechos humanos ni la sociedad civil tienen "las llaves de las celdas que mantienen a tantas personas al día de hoy injustamente encarceladas, y que la posibilidad de liberarlos está exclusivamente en manos de las autoridades".

A su vez, indicó que ninguna de las excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas, se habría producido sin el trabajo de registro, documentación y denuncia "que desde hace años tanto el Foro Penal, como otras organizaciones de la sociedad civil, han venido realizando".

El Foro Penal señaló que se ocupa de prestar asistencia legal gratuita a quienes hayan sido víctimas de violaciones graves de sus derechos humanos por actos de represión por causas o con fines políticos.

"Nuestro criterio de trabajo se basa en los criterios internacionales y en los estudios más modernos sobre este tema, que definen claramente el alcance de nuestras actividades. Nuestro trabajo en este momento es discernir qué excarcelaciones son, en efecto, de personas que hayan sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos", subrayó la ONG.

FUENTE: Con información del Foro Penal