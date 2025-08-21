Fronteras, bases y equilibrio: Preocupaciones estratégicas de Chile ante el respaldo estadounidense a Ushuaia

Barco patrullero argentino en el puerto de Ushuaia, al sur de Argentina, el 28 de enero de 2011.

Chile observa con atención el plan de Argentina —respaldado por el Comando Sur de EEUU— de desarrollar un centro naval logístico “integrado” en Ushuaia, con una inversión aproximada de 300 a 360 millones de dólares estadounidenses. Aunque no se percibe como una amenaza militar directa, este proyecto se enmarca en un escenario más amplio: la competencia estratégica global entre Estados Unidos y China. Para analistas y autoridades chilenos, el financiamiento estadounidense a Ushuaia parece, en parte, una respuesta a la base espacial que China mantiene en Neuquén, Argentina (Comunicación personal, 7 de agosto de 2025). La proximidad de Ushuaia a la Antártica, sumada a los 5.000 km de frontera compartida entre Chile y Argentina, intensifica la cautela de Santiago. Este artículo integra antecedentes históricos, percepciones diplomáticas, implicaciones geopolíticas y testimonios directos para analizar cómo interactúan las ecuaciones Argentina/China/EEUU y Argentina/Chile/EEUU en el nuevo tablero del Atlántico Sur.

La expansión del centro naval de Ushuaia —anunciada por el presidente Javier Milei junto al Comando Sur— tiene un costo estimado de 300 a 360 millones de dólares y busca potenciar operaciones logísticas antárticas, de búsqueda y rescate marítimo y de apoyo científico (SOUTHCOM Public Affairs, 2025; Orinoco Tribune, 2025). Sin embargo, la iniciativa trasciende lo técnico: emerge en un momento en que Washington y Pekín compiten por influencia en América Latina, y Argentina y Chile se han convertido en un escenario clave de esta disputa.

La presencia china en el sur argentino es tangible: la estación espacial de Neuquén, operada por una agencia subordinada al Ejército Popular de Liberación, funciona con acceso restringido incluso para autoridades argentinas (Riotimes Online, 2025). Washington percibe la modernización de Ushuaia como una oportunidad no solo para contrarrestar esa huella, sino también para reforzar su proyección logística en la Antártica, apoyar operaciones de seguridad marítima y asegurar el cumplimiento del Tratado Antártico (El País, 2025).

Para Chile —aliado histórico de Estados Unidos y vecino inmediato de Argentina— el dilema es claro: ¿cómo equilibrar relaciones amistosas con Buenos Aires y con Washington sin poner en riesgo la soberanía chilena, su proyección antártica y su posición estratégica en la región?

2. Antecedentes del proyecto de base naval en Ushuaia

La base de Ushuaia ha sido tradicionalmente argentina, pero su modernización con apoyo estadounidense marca un cambio cualitativo. Para medios especializados y analistas, la iniciativa forma parte de la estrategia de contrapeso a la creciente huella china, que incluye no solo Neuquén sino también inversiones portuarias en el Atlántico Sur (Polar Journal, 2021; Americas Quarterly, 2025).

La construcción comenzó en 2022 y avanza lentamente, Al 31 de diciembre de 2023, el avance físico alcanzaba 9,13%, con una ejecución financiera cercana a 2.500 millones de pesos; se completaron movimientos de suelo y la plataforma de uno de los dos galpones. En abril de 2025, el Informe n.º 142 de la Jefatura de Gabinete confirmó que el avance físico seguía en 9,13%, sin progresos sustantivos adicionales. Pero la presencia de altos mandos estadounidenses como la general retirada Laura Richardson y el almirante Alvin Holsey refleja que Washington considera Ushuaia como un activo geopolítico (Mercopress, 2025; SOUTHCOM Public Affairs, 2025). La dimensión logística —submarinos, operaciones SAR, investigación científica— complementa la dimensión estratégica.

3. Preocupaciones estratégicas de Chile

3.1 Logística antártica y acceso marítimo

Punta Arenas ha sido históricamente la puerta de entrada a la Antártica y busca consolidarse con el Centro Antártico Internacional (INACH, s. f.). El eventual fortalecimiento de Ushuaia podría desplazar parcialmente ese rol (El País, 2025). Autoridades chilenas han advertido en comisiones parlamentarias que perder protagonismo en la logística antártica equivaldría a reducir la capacidad del país de proyectar su soberanía en el “continente blanco” (Agenda Malvinas, 2024).

3.2 Rivalidad estratégica y presencia militar

El ingreso de EEUU para fortalecer capacidades argentinas genera, en la lectura chilena, un potencial desequilibrio. Esto se amplifica ante la compra de 24 F-16 por parte de Buenos Aires y la ausencia de medidas compensatorias o de transparencia hacia Chile. En medios militares chilenos se debate si Ushuaia constituye un “cambio de statu quo” que amerita reforzar disuasión (Agenda Malvinas, 2025a).

3.3 Cuestiones de soberanía

La historia de tensiones por el canal Beagle y la plataforma continental condiciona la percepción chilena. Incluso gestos menores, como la instalación de paneles solares argentinos en territorio disputado, han motivado protestas diplomáticas (Agenda Malvinas, 2025a).

4. Patrones históricos y nuevas ecuaciones geopolíticas

4.1 Línea de tiempo: relaciones Chile–Argentina (1978–2025)

1977–1978: Conflicto del Beagle (lleva a ambos países al borde de la guerra).

1979–1984: Mediación papal y paz definitiva.

1990–2010: Apertura y acercamiento.

2009:

Argentina presenta ante la CLPC (Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU) su solicitud de extensión del límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas, incluyendo área sobre la “medialuna” en el mar de la Zona Austral al sur del punto F.

(Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU) su solicitud de extensión del límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas, incluyendo área sobre la “medialuna” en el mar de la Zona Austral al sur del punto F. Chile realiza una presentación preliminar ante la CLPC sobre su plataforma continental extendida en el área cercana a la península de Taitao.

2016–2017: La CLPC aprueba oficialmente la presentación argentina originada en 2009, exceptuando zonas en disputa con el Reino Unido o sujetas al Tratado Antártico.

2020–2021: Chile actualiza la Carta Náutica n.º 8 e incorpora en sus mapas marítimos una proyección de plataforma continental (no extendida) desde las islas Diego Ramírez, que se superpone parcialmente con el reclamo argentino; Argentina protesta formalmente.

2021–2023: Nuevos roces limítrofes y diplomáticos.

2021: Argentina emite un decreto que genera controversia sobre materias compartidas en el estrecho de Magallanes; Chile lo cuestiona.

Diciembre de 2023: Con Milei en el poder, se registran tensiones diplomáticas hacia Chile por parte de funcionarios argentinos, generando un impasse bilateral.

2024–2025: Tensiones crecientes.

2024: Controversia por la instalación de paneles solares junto al Hito 1 en territorio chileno. Chile exige su retiro; Argentina lo califica como error técnico (Agenda Malvinas, 2025a).

Abril de 2024: El presidente Javier Milei anuncia la construcción de una “base naval integrada” en Ushuaia con participación de EEUU. Se enfatiza que sería un gran centro logístico, “el puerto de desarrollo más cercano a la Antártica” y convertiría a Argentina en la “puerta de entrada al continente blanco”.

Abril de 2024: La general Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur, visita Ushuaia, refuerza lazos estratégicos y respalda el proyecto.

2024: Relaciones tensas entre los presidentes Gabriel Boric y Javier Milei, marcadas por declaraciones públicas, aunque sin rupturas formales.

Noviembre de 2024: Milei decide no enviar representante argentino a la conmemoración del 40.º aniversario del acuerdo que evitó la guerra del Beagle, reavivando tensiones diplomáticas.

Abril de 2025: El almirante Alvin Holsey (Comando Sur) realiza otra visita de tres días, incluida Ushuaia, para afianzar el avance del proyecto. Se estima una inversión cercana a 360 millones de dólares (SOUTHCOM Public Affairs, 2025; Mercopress, 2025).

4.2 El triángulo Argentina–China–Estados Unidos

La base de Ushuaia no puede analizarse aisladamente de la presencia china en Neuquén. Sin embargo, limitar la explicación a un “efecto espejo” sería insuficiente. Para Washington, Ushuaia cumple funciones múltiples: reforzar operaciones en el Atlántico Sur, proyectar capacidad de rescate y observación en la Antártica y garantizar rutas bioceánicas libres (El País, 2025).

Beijing, por su parte, enmarca la discusión dentro de su estrategia más amplia de guerra cognitiva contra Estados Unidos y su influencia global. En lugar de responder en el fondo de los cuestionamientos, sus portavoces recurren a un patrón discursivo previsible: descalificar la visión estadounidense como una “mentalidad de Guerra Fría” y presentar sus proyectos como iniciativas estrictamente científicas y de cooperación pacífica (Fundación Andrés Bello, 2025; South China Morning Post, 2025). La prensa oficial china refuerza esa narrativa, proyectando la imagen de un socio confiable y acusando a Washington de “militarizar” el sur de Argentina, un ejemplo más de cómo Pekín busca moldear percepciones estratégicas y debilitar la legitimidad de la presencia estadounidense sin confrontar directamente los méritos de las críticas (Wall Street Journal, 2024).

4.3 El triángulo Argentina–Chile–Estados Unidos

Para Chile, el respaldo de Washington a Buenos Aires plantea un reto diplomático: sin medidas de balance y transparencia, puede interpretarse como una inclinación estratégica hacia Argentina. Este riesgo obliga a explorar mecanismos de cooperación trilateral.

5. Respuestas estratégicas de Chile

Chile ya ha respondido con acción parlamentaria, inversión en puertos australes y vigilancia legal (Agenda Malvinas, 2024; AInvest, 2025). Sin embargo, expertos militares chilenos sugieren que el país debería impulsar medidas de confianza mutua:

Ejercicios navales trilaterales Chile–Argentina–EEUU en tareas de rescate y seguridad antártica.

Chile–Argentina–EEUU en tareas de rescate y seguridad antártica. Acuerdos de transparencia sobre los usos de Ushuaia y Punta Arenas, incluyendo visitas recíprocas de delegaciones militares.

sobre los usos de Ushuaia y Punta Arenas, incluyendo visitas recíprocas de delegaciones militares. Cooperación científica conjunta en el marco del Tratado Antártico, que permita compartir instalaciones y proyectos.

Estas iniciativas permitirían reducir percepciones de amenaza, transformando Ushuaia de un posible foco de fricción en una oportunidad de colaboración regional.

6. Conclusión e implicaciones políticas

La construcción de la base de Ushuaia se inscribe en un tablero mayor: la competencia global China–EEUU. Para Santiago, la clave no es solo evitar desequilibrios hoy, sino también proyectar escenarios futuros. Si la presencia china se intensifica en la región, Chile podría ver en la base de Ushuaia un contrapeso útil —siempre que participe activamente en su marco de uso.

En este sentido, Ushuaia no debe ser vista como una iniciativa bilateral excluyente, sino como parte de un arreglo trilateral que incorpore a Chile como socio en la planificación logística, científica y de seguridad. Solo así Washington asegurará que la base fortalezca la estabilidad regional en lugar de generar inseguridad.

Una crisis evitada es una crisis prevenida, pero una oportunidad compartida puede convertirse en un pilar de confianza regional.

