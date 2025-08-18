lunes 18  de  agosto 2025
FÚTBOL

Xabi Alonso destaca "ese espíritu competitivo argentino" de su nueva joya en el Real Madrid

El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, aseguró que el argentino Franco Mastantuono podría estrenarse en LaLiga este martes

El centrocampista argentino Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid, habla durante una rueda de prensa, el 14 de agosto de 2025.

El centrocampista argentino Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid, habla durante una rueda de prensa, el 14 de agosto de 2025.

JAVIER SORIANO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, reveló este lunes que el flamante fichaje proveniente del River Plate, Franco Mastantuono, de quien destacó su "espíritu competitivo argentino", podría debutar el martes ante Osasuna.

"Puede tener minutos mañana (martes). Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso", declaró Alonso en su primera rueda de prensa previa al inicio de la temporada liguera.

Lee además
El brasileño Rodrygo, del Real Madrid, celebra luego de anotar el segundo gol de su equipo ante el Salzburgo, el 22 de enero de 2025.
Fútbol

Manchester City vuelve a la carga por Rodrygo Goes: ¿se acerca el adiós del brasileño al Real Madrid?
El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, abraza al centrocampista croata #10 Luka Modric tras perder el partido de fútbol de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 
Fútbol

Real Madrid está en contra de que el Barcelona juegue en Miami

"He visto que tiene esa garra y ese espíritu competitivo argentino. Es bueno en el último pase. Está a muy buen nivel", sostuvo el donostiarra, al mismo tiempo en que aseguró que tiene lógica que su jugador favorito sea (Lionel) Messi: "Siendo argentino no es una sorpresa para mí".

Embed

Además, Alonso confesó que le sorprendió mucho la personalidad de Mastantuono cuando habló por primera vez con el centrocampista. "Aún tenía 17 años y era un hombre con mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid", dijo.

Ante una sala a rebosar de periodistas expectantes de su comienzo al frente de la escuadra madridista cuando se cumplen once años de su último partido como jugador merengue, Alonso evitó hablar del mercado.

"Cuento con todos los que estamos y quiero que estén todos al 100%, lo necesitamos", subrayó el de Tolosarra.

No piensa en individualidades

Preguntado sobre la conexión entre el brasileño Vinicius y el francés Kylian Mbappé, Alonso insistió en la "idea de funcionar como equipo".

"Para los delanteros es importante que a las vueltas no se queden descolgados, pero también que cuando ataquemos la línea defensiva empuje", recalcó el entrenador.

Sobre el momento que vive la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, afirmó que no tiene un "presionómetro" y se limitó a decir que está siendo un jugador importante para el Barça y la selección. "Ya tocará enfrentarse a él", sentenció.

También se mostró de acuerdo con el comunicado del club blanco criticando que el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Barcelona se dispute en Estados Unidos, tal como desea la patronal y para el que dio el visto bueno la federación española recientemente.

"Si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes. Ahora no cabe", zanjó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Con un nuevo DT y una gran inversión, el Real Madrid se prepara para una temporada sin excusas

Mbappé empieza una segunda temporada en el Real Madrid con hambre de logros colectivos

Barcelona arranca con el pie derecho su camino al bicampeonato en LaLiga

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Te puede interesar

El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. 
BOLIVIA

Camino al balotaje: Rodrigo Paz promete "reconciliación" y Tuto Quiroga ofrece diálogo sin olvido