Xabi Alonso destaca "ese espíritu competitivo argentino" de su nueva joya en el Real Madrid

El centrocampista argentino Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid, habla durante una rueda de prensa, el 14 de agosto de 2025.

MADRID.- El técnico del Real Madrid , Xabi Alonso , reveló este lunes que el flamante fichaje proveniente del River Plate, Franco Mastantuono , de quien destacó su "espíritu competitivo argentino", podría debutar el martes ante Osasuna.

"Puede tener minutos mañana (martes). Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso", declaró Alonso en su primera rueda de prensa previa al inicio de la temporada liguera.

"He visto que tiene esa garra y ese espíritu competitivo argentino. Es bueno en el último pase. Está a muy buen nivel", sostuvo el donostiarra, al mismo tiempo en que aseguró que tiene lógica que su jugador favorito sea (Lionel) Messi: "Siendo argentino no es una sorpresa para mí".

Además, Alonso confesó que le sorprendió mucho la personalidad de Mastantuono cuando habló por primera vez con el centrocampista. "Aún tenía 17 años y era un hombre con mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid", dijo.

Ante una sala a rebosar de periodistas expectantes de su comienzo al frente de la escuadra madridista cuando se cumplen once años de su último partido como jugador merengue, Alonso evitó hablar del mercado.

"Cuento con todos los que estamos y quiero que estén todos al 100%, lo necesitamos", subrayó el de Tolosarra.

No piensa en individualidades

Preguntado sobre la conexión entre el brasileño Vinicius y el francés Kylian Mbappé, Alonso insistió en la "idea de funcionar como equipo".

"Para los delanteros es importante que a las vueltas no se queden descolgados, pero también que cuando ataquemos la línea defensiva empuje", recalcó el entrenador.

Sobre el momento que vive la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, afirmó que no tiene un "presionómetro" y se limitó a decir que está siendo un jugador importante para el Barça y la selección. "Ya tocará enfrentarse a él", sentenció.

También se mostró de acuerdo con el comunicado del club blanco criticando que el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Barcelona se dispute en Estados Unidos, tal como desea la patronal y para el que dio el visto bueno la federación española recientemente.

"Si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes. Ahora no cabe", zanjó.

