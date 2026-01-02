viernes 2  de  enero 2026
FENÓMENO NATURAL

Fuerte sismo sacude Ciudad de México

El epicentro fue a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum

Los turistas permanecen en el exterior tras evacuar sus hoteles durante un terremoto de magnitud 6,5 en Acapulco, estado de Guerrero, México, el 2 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.

La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de "daños graves" ni en Ciudad de México ni en Guerrero.

Sismos mortales

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 km

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8,1 devastó una amplia zona de Ciudad de México.

Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país.

El sismo del 1985 dejó 12.843 muertos, según un recuento de actas de defunción oficiales publicado por el diario Excélsior en 2015.

Se contabilizaron más de 20.000 fallecidos, aseguraron organizaciones civiles en la época.

Durante años, las cifras oficiales variaron en las estimaciones de muertos.

También un 19 de septiembre, en 2017, un terremoto de 7,1 dejó 369 fallecidos, la mayoría en Ciudad de México.

Con el apoyo del Sismológico Nacional se han desarrollado sistemas de alerta, incluidas aplicaciones en teléfonos inteligentes, que advierten de la ocurrencia de un fuerte sismo y dan a los habitantes de la capital hasta un minuto para ponerse a salvo.

La alcaldía ha instalado altavoces en los postes del alumbrado público que emiten la denominada "alerta sísmica".

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).

FUENTE: Con información de AFP

