Corte Suprema de Argentina habilita extradición a Andorra de exfuncionario de PDVSA

Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

BUENOS AIRES. - La Corte Suprema de Justicia de Argentina habilitó este jueves la extradición de Luis Abraham Bastidas Ramírez, exfuncionario de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), requerido por Andorra y buscado por Interpol en una causa por lavado de activos. Se encontraba detenido en el país suramericano desde 2018.

El máximo tribunal habilitó el traslado de Bastidas Ramírez al Principado de Andorra para ser juzgado por el supuesto uso de bancos de ese país para lavar cinco millones de dólares originados en la corrupción durante su gestión como directivo de la petrolera venezolana.

La defensa del ciudadano venezolano había requerido la prescripción de la causa, pero la decisión de la Corte Suprema argentina deja ahora en manos del Poder Ejecutivo de Javier Milei la confirmación de la extradición, último paso reglamentario en procesos de esta naturaleza.

El delito por el que será juzgado en Andorra Bastidas Ramírez es el de "recepción de sobornos a directivos de PDVSA que mediaban en la adjudicación de obra a determinadas empresas a cambio de un precio".

Huida a Argentina

Luis Abraham Bastidas Ramírez había arribado en condición de prófugo a Argentina en 2015, cuando se instaló en la provincia de Córdoba y hasta el momento de su detención a manos de la Policía Federal, trabajaba junto a su esposa en un pequeño comercio y una peluquería.

Al momento de enfrentar a la justicia federal, el exfuncionario de PDVSA requirió ser refugiado político y exigió no ser extraditado a Andorra por la posibilidad de que ese país luego lo remitiera a Venezuela, donde consideró que su vida podía correr peligro.

Desde 2021, el proceso de extradición de Bastidas Ramírez aguardaba la definición que este jueves firmaron los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzett.

FUENTE: Con información de EFE