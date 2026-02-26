jueves 26  de  febrero 2026
CORRUPCIÓN

Corte Suprema de Argentina habilita extradición a Andorra de exfuncionario de PDVSA

La defensa del venezolano Luis Bastidas pidió la prescripción de la causa, pero la justicia de Argentina deja al Ejecutivo la confirmación de la extradición

Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

Régimen de Maduro en otra trama con Pdvsa (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

MIGUEL ZAMBRANO /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. - La Corte Suprema de Justicia de Argentina habilitó este jueves la extradición de Luis Abraham Bastidas Ramírez, exfuncionario de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), requerido por Andorra y buscado por Interpol en una causa por lavado de activos. Se encontraba detenido en el país suramericano desde 2018.

El máximo tribunal habilitó el traslado de Bastidas Ramírez al Principado de Andorra para ser juzgado por el supuesto uso de bancos de ese país para lavar cinco millones de dólares originados en la corrupción durante su gestión como directivo de la petrolera venezolana.

Lee además
Nicolás Maduro, observa a través de binoculares durante su mitin de cierre de campaña en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 25 de julio de 2024
JUSTICIA

Argentina pide a EEUU la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad
Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB).
SOLICITUD DEL RÉGIMEN

Colombia recaptura con fines de extradición a exmilitar venezolano vinculado a Operación Gedeón

La defensa del ciudadano venezolano había requerido la prescripción de la causa, pero la decisión de la Corte Suprema argentina deja ahora en manos del Poder Ejecutivo de Javier Milei la confirmación de la extradición, último paso reglamentario en procesos de esta naturaleza.

El delito por el que será juzgado en Andorra Bastidas Ramírez es el de "recepción de sobornos a directivos de PDVSA que mediaban en la adjudicación de obra a determinadas empresas a cambio de un precio".

Huida a Argentina

Luis Abraham Bastidas Ramírez había arribado en condición de prófugo a Argentina en 2015, cuando se instaló en la provincia de Córdoba y hasta el momento de su detención a manos de la Policía Federal, trabajaba junto a su esposa en un pequeño comercio y una peluquería.

Al momento de enfrentar a la justicia federal, el exfuncionario de PDVSA requirió ser refugiado político y exigió no ser extraditado a Andorra por la posibilidad de que ese país luego lo remitiera a Venezuela, donde consideró que su vida podía correr peligro.

Desde 2021, el proceso de extradición de Bastidas Ramírez aguardaba la definición que este jueves firmaron los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzett.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

Moto GP tendrá 22 citas en 2026, sin Argentina y con la vuelta de Brasil

Argentina detecta brote de gripe aviar y suspende exportaciones del sector

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Investigación

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Lugar exacto donde se produjo el suceso que dejó 4 personas muertas y seis heridos.
ÚLTIMA HORA

Régimen cubano identifica sobrevivientes y uno de los muertos de la lancha ultimada en costas de la isla

Te puede interesar

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Vivienda en venta en Texas.
EEUU

Tasa hipotecaria baja del 6% por primera vez desde abril de 2022

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
INVESTIGACIóN

Hillary Clinton responde a puerta cerrada al Congreso por caso Epstein

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"