miércoles 27  de  mayo 2026
COMUNICADO

Fundación Disenso y Foro Madrid respaldan la imputación de Raúl Castro y exige el fin del castrismo

Las organizaciones ratificaron su respaldo total a la transición democrática en la isla y pidieron la liberación inmediata de la totalidad de los presos políticos

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Fundación Disenso, a través del Foro Madrid, emitió un pronunciamiento en el califica de profunda contradicción que el Parlamento Europeo mantenga una retórica de defensa de las libertades individuales mientras tolera la participación activa de representantes castristas en instituciones de carácter internacional.

En el mismo documento, la organización ratificó su respaldo total a la transición democrática en la isla bajo las premisas de libertad, soberanía y prosperidad. La organización demandó la liberación inmediata de la totalidad de los presos políticos, así como el cese definitivo de la persecución contra opositores y comunicadores independientes. Además, el pronunciamiento remarcó que este proceso judicial representa una advertencia clara para el resto de los gobiernos autoritarios del continente al recordar que los crímenes de lesa humanidad carecen de prescripción.

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La denuncia adquiere mayor resonancia tras las declaraciones del eurodiputado Hermann Tertsch desde México. El parlamentario tacha de farsa e insulto para las democracias hispanoamericanas la presencia de emisarios de la dictadura en el seno de Eurolat, donde actúan en igualdad de condiciones con representantes de naciones libres.

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Este cuestionamiento institucional coincide con un giro judicial histórico en el sur de Florida: la imputación en Estados Unidos del expresidente cubano Raúl Castro por los cargos de asesinato y conspiración para matar, derivada del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Para la plataforma internacional Foro Madrid, este procesamiento penal constituye un avance sin precedentes que fractura la impunidad histórica del régimen de la isla.

La Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, es un laboratorio de ideas orientado a la defensa de valores como la libertad, la soberanía nacional, la vida, la familia y el Estado de Derecho. Su labor se articula a través de programas de análisis, investigación y formación, junto con una red activa de colaboración con entidades internacionales afines.

La institución reivindica el derecho a cuestionar la opinión dominante y las imposiciones de lo políticamente correcto, al considerarlas limitaciones para el ejercicio pleno de las libertades y de los derechos fundamentales. Con este propósito, promueve la reapertura de debates públicos relegados o silenciados, con la aspiración de consolidar un nuevo consenso en torno a la libertad, la unidad y la soberanía.

Comunicado íntegro

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La imputación de Raúl Castro por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por homicidio es un paso sin precedentes en la lucha contra la impunidad de la dictadura cubana, responsable durante más de seis décadas de encarcelamientos políticos, persecución ideológica, exilio forzado, miseria planificada y destrucción sistemática de las libertades fundamentales del pueblo cubano.

La tiranía castrista no solo ha oprimido brutalmente a Cuba. También ha actuado como eje desestabilizador en toda Iberoamérica, exportando su modelo de represión y brindando apoyo político a regímenes autoritarios, así como organizaciones criminales de todo el continente. El régimen cubano ha sido la cabeza de la serpiente - el principal laboratorio y sostén del proyecto totalitario y liberticida del socialismo del siglo XXI.

Durante demasiado tiempo, buena parte de la comunidad internacional ha preferido mirar hacia otro lado frente a los crímenes del castrismo, legitimando a sus cabecillas bajo falsas narrativas románticas o revolucionarias mientras millones de cubanos sufrían hambre, miedo y ausencia absoluta de derechos.

El pueblo cubano merece libertad, verdad y reparación.

Foro Madrid reitera su compromiso absoluto con la causa de una Cuba libre, soberana y próspera, y exige la liberación de todos los presos políticos, el cese del hostigamiento a los opositores, los periodistas perseguidos y todos aquellos cubanos que, dentro y fuera de la isla, han resistido con valentía décadas de terror socialista.

El fin de la impunidad del castrismo es un mensaje inequívoco para todos los regímenes autoritarios de la región: los crímenes contra la libertad y la dignidad humana no prescriben.

En Madrid, a 20 de mayo de 2026

FORO MADRID

FUENTE: Con información de Fundación Disenso

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