Embajador de EEUU en España dice que transición en Venezuela tardará pero que Machado llegará al país

El embajador de EEUU en España, Benjamín León, durante una audiencia del Senado estadounidense antes de ser designado.

MADRID. - El embajador de Estados Unidos en España , Benjamín León Jr. señaló que hay un retraso en la transición trazada por el gobierno de Donald Trump para Venezuela , debido al conflicto de Irán, pero no duda que la líder María Corina Machado podrá regresar al país.

"No tengo la menor duda de que llegará el día de María Corina Machado en Venezuela", dijo convencido León, tras remarcar que el fuego cruzado en Medio Oriente obliga a “estirar” los tiempos para el cambio en el país suramericano.

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León, designado en febrero pasado como embajador estadounidense en España, dio las declaraciones en un desayuno informativo en el contexto de un evento al cual asistieron empresarios y políticos

Transición retrasada

Al abordar la situación venezolana, León explicó el plan de las tres fases, diseñado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, según las cuales la estabilización, recuperación y transición son la ruta esperada para ese país, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

"Todavía estamos en la etapa uno. En mi opinión personal, la guerra de Irán ha estirado el tiempo de esa etapa uno", opinó y, a renglón seguido, expuso que "es responsabilidad de los Estados Unidos proteger" a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz en 2025 María Corina Machado, citaron agencias.

EEUU con cautela sobre Venezuela

"Si las cosas se hacen antes de tiempo", argumentó León, puede "correr la sangre, y los Estados Unidos serían culpables de eso".

Por eso, dijo, aseguró que EEUU actúa con cautela “y llevando poco a poco, paso a paso, el proceso de democratización completa y total en Venezuela".

"Le llegará el momento al pueblo de votar por la persona que prefieran de todos los que van a correr cuando llegue el momento", auguró e insistió en que esa sería la última etapa del plan estadounidense

Pero se cuidó de hablar de fechas. Habría que preguntar al presidente Trump o al secretario Rubio para "que nos dijeran más o menos cuándo ellos piensan que eso va a llegar", dijo.

FUENTE: Con información de EFE