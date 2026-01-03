Argentina endurece restricciones para la entrada de ciudadanos del entorno chavista

El presidente de Argentina Javier Milei habla ante el pleno de Naciones Unidas

BUENOS AIRES.- El jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno de Argentina , Manuel Adorni, anunció este sábado 3 de enero nuevas restricciones para la entrada de ciudadanos de Venezuela en Argentina, coincidiendo con la acción militar estadounidense en la que ha sido apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

"La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro", indicó Adorni en su cuenta en la red social X.

SUCESOS Cronología política Venezuela: Desde el 28 de julio hasta la salida de Maduro

El funcionario señaló que la medida será aplicada por la Dirección Nacional de Migraciones argentina y se aplica a "funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los Estados Unidos, entre otros".

Adorni puntualizó: "Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país".

Milei celebra

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que capturó a Nicolás Maduro a través de una operación militar, el presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, sostuvo.

Posteriormente, en unas declaraciones, sostuvo que la salida de Maduro de Venezuela es “la caída de un dictador, de un terrorista y de un narcotraficante que quiso aferrarse al poder”.

Indicó también: “Maduro es un usurpador del poder; él venía trampeando [sic] las elecciones; la última fue una derrota muy fuerte".

FUENTE: Con información de Europa