Gobierno argentino recomienda evitar viajes a Cuba por falta de combustible

Cuba vive desde hace años una grave crisis económica, con grandes dificultades para cubrir sus necesidades de combustible y electricidad

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024.&nbsp;

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024. 

YAMIL LAGE / AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.

KEVIN DIETSCH / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El gobierno de Argentina recomendó este viernes a sus ciudadanos que no viajen a Cuba debido a la escasez de combustible en el país caribeño y además señaló fallas en los servicios públicos y la falta de suministros sanitarios en la isla.

La recomendación de la administración del presidente Javier Milei se da en el marco del decreto emitido el jueves por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a La Habana.

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba. 
"Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla", dice un comunicado publicado en X por la Cancillería.

El texto también pide a los argentinos que vivan en ese país "mantenerse atentos a la evolución de la situación".

"Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos", completó.

Cuba vive desde hace años una grave crisis económica, con grandes dificultades para cubrir sus necesidades de combustible y electricidad.

FUENTE: Con información de AFP

