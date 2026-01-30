Sheinbaum quiere salvar al narcoestado comunista de Cuba

Su especialidad es la de engañar y robar; no solo tu propiedad, sino tu vida. Son tan sutiles y cursis que te embriagan con palabras humanistas y esconden en lo más profundo de su corazón sus verdaderas intenciones maléficas. Esto ha mostrado que los comunistas desde la toma por las fuerzas del poder de un país, comenzaron en la práctica su esencia preferida, encadenar a la gente en su repugnante odio.

Por aquellas condiciones intrínsecas de los odiadores comunistas, la primera ministra Margaret Thatcher dijo: "Un comunista cuando habla, miente; cuando calla, encubre; cuando tiene poder, roba y persigue a los que no piensan igual. Cuando no tiene poder, destruye. Así han construido su historia”.

Del mismo modo manifestó José Martí: "Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimuladas de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados”.

Quizás la radical izquierdista, que comparte la misma ideología destructora de la humanidad de narcodictador Fidel Castro y sus secuaces continuadores del régimen tiránico en Cuba, la comunista y mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, no conozca la enseña del apóstol cubano ni la premier británica.

Por eso, dejo a Sheinbaum con el pensamiento de su connacional Mario Moreno o Cantinflas: ''Por más diplomas, cargos o dinero que tengas, como tratas a las personas es lo que define tu educación".

También otro Mario Moreno, patriota porteño, expresó: “Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a cantar himnos a la libertad”.

Las características descritas por aquellas personalidades de los párrafos anteriores son rasgos definidos en el individuo Fidel Castro, que no sólo es un depredador de la libertad, sino que instaló un régimen brutal y sanguinario con su revolución socialista, el totalitarismo comunista.

El dictador Castro ha contribuido al récord negativo y despreciable de los más de 100 millones de asesinatos de las víctimas del comunismo y de 15 000 a 17 000 son las víctimas en Cuba socialista; reporte del Libro Negro del Comunismo.

Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidente de México y muy preocupada por las féminas, que este año para México, le puso el nombre de una dama importante y el anterior mostraba igualmente los nombres e imágenes de varias nativas mexicanas en la sala de conferencias de prensa, La Mañanera.

Con ese respeto a aquellas damas mexicanas, sepa usted, que el régimen castrocomunista tiene injustamente en prisión a una centena de mujeres, simplemente por expresarse. Son prisioneras políticas, una de ellas murió en cautiverio; porque las autoridades le negaron la asistencia médica, técnica de uso común por la dictadura castrista para la aniquilación de sus disidentes. La madre asesinada estaba encarcelada por protestar contra los extensos apagones, Yoleisy Oviedo Rodríguez.

La presidenta Sheinbaum defiende el derecho soberano de su gobierno a enviar petróleo mexicano como ayuda humanitaria, justificándose en la situación depauperada de su población, resultado de la estructura sistémica del régimen de Cuba; sin embargo, en esas conferencias diarias nunca se ha preocupado en mencionar a las mujeres cubanas presas políticas injustamente encarceladas.

Ese derecho de soberanía mexicano no existe en el pueblo cubano, pues Castro y su régimen secuestraron el derecho soberano del pueblo y este reside en la única organización partidista legal, el Partido Comunista de Cuba (PCC), el oprobioso Partido-Estado.

Las ayudas humanitarias a la población cubana son secuestradas por el régimen gobernante y muchas veces vendidas en dólares en las tiendas estatales, administradas por el PCC y los militares (GAESA).

La corrupción es propia del sistema y su principal ejemplo fue Fidel Castro, quien decía que no tenía ni un dólar y se sostenía del salario estatal; mas las investigaciones independientes periodísticas revelaron su inmensa fortuna de 900 millones de dólares, publicada por la revista Forbes.

Asimismo, la corporación militar Grupo de Administración Empresarial (GAESA) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), una empresa testaferro de Fidel Castro y ahora del general Raúl, que posee 18 mil millones de dólares en activos y 14 mil millones en dólares escondidos en el extranjero.

El gobierno de Sheinbaum trata de evitar la profundización continua de la asfixiante economía y la caída del gobierno de Cuba. Por consiguiente, ha enviado mucho petróleo a la isla en enero de 2026, el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con 86 mil barriles de combustible, partió de México y llegó a la refinería de La Habana.

En Cuba castrocomunista siempre hubo apagones eléctricos, eran parte de la vida cotidiana de la población desde la época del tirano Fidel Castro; cuando la Unión Soviética le entregaba dinero por valor superior al Plan Marshall y millones de barriles de petróleo. Castro revendía el petróleo al extranjero y gastó esos recursos materiales y financieros en guerras en Latinoamérica, África y el mundo.

Recientemente, los periódicos el New York Times y Miami Herald publicaron las evidencias de las reventas de petróleo subsidiado por Venezuela a Cuba. Esta es la causa del déficit de petróleo, utilizando la escasez como control tiránico de la población para mantenerla al borde de la depresión -tristeza y alegría cursi- y los elevados índices de suicidios.

El narcocomunismo castrista ha convertido a Cuba en un centro de operaciones de Rusia, China e Irán, en lo interno para entrenar sus fuerzas militares y policiacas con esas extranjeras y frustrar el disentimiento hasta con la matanza de cubanos; en el exterior para desestabilizar el Hemisferio Occidental, sobre todo a Estados Unidos de América.

Por tal razón, el presidente Donald Trump expresó: “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”. Y rubricó la orden presidencial en la que declara una emergencia nacional con respecto a Cuba, al considerar que las políticas y acciones del Gobierno cubano representan una amenaza inusual extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. También es un buen consejo para la mandataria Sheinbaum.