miércoles 14  de  enero 2026
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

"La periodista del Washington Post recibía y publicaba información clasificada y divulgada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono", afirmó Bondi en X

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El FBI allanó el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada relacionada con la seguridad nacional, según informó el miércoles la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

"El Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) llevaron a cabo un registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y divulgada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono", afirmó Bondi en X.

El Washington Post había anunciado previamente el allanamiento de la residencia de su periodista Hannah Natanson, durante el cual las autoridades "se habían incautado de su teléfono, sus dos ordenadores portátiles y un reloj.

Nota en desarrollo...

FUENTE: Con información de AFP.

