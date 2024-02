Grupo IDEA alerta judicialización del debate democrático en Colombia

SIGUE LA DISPUTA Sin conciliación Petro y Pastrana: no salió humo blanco en la cita ante la Fiscalía

"Para ello buscan judicializar las opiniones sobre temas de interés público y propios del debate plural e instalar narrativas deconstructivas de lo político, social y cultural", señaló el comunicado.

Advierte que "podría repetirse la experiencia venezolana y la ecuatoriana durante el gobierno de Rafael Correa al propiciarse condenas dinerarias contra editores y políticos que expresan sus opiniones contrarias a sus regímenes".

Petro anunció una demanda contra Pastrana por “injuria y calumnia” luego que este último criticara públicamente la política de "paz total" del actual gobierno. “Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”, sostuvo el expresidente en su cuenta de X.

En respuesta a la querella, el exmandatario dijo que el actual gobierno busca “judicializar a sus opositores” para silenciarlos.

“En la estrategia de Gustavo Petro de silenciar a la oposición, criminalizando la opinión, me citó la Fiscalía el 30 de enero a audiencia de conciliación, por la denuncia que interpuso en mi contra. Demostraré ante las autoridades la persecución de este gobierno. No me callará”, escribió días después Pastrana en su cuenta de X.

En su comunicado, los exjefes de Gobierno del Grupo IDEA se refirieron a una enseñanza fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los Casos Canese y de Herrera Ulloa en 2004, que establece que la libertad de expresión debe garantizarse no solo para las ideas y opiniones consideradas como inofensivas, sino también para las que "ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado".

Resaltaron que la democracia no existe sin el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura.

La declaración fue firmada por Mario Abdo (Paraguay), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay), Guillermo Lasso M. (Ecuador), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad W. (Ecuador), Carlos Mesa G. (Bolivia), Lenin Moreno (Ecuador), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Mariano Rajoy (España), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

FUENTE: REDACCIÓN