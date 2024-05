Grupo IDEA rechaza decisión del régimen de retirar a los observadores de la Unión Europea

La UE ratificó a mediados de mayo sanciones contra 50 funcionarios, aunque suspendió temporalmente la de Amoroso, quien tachó en su momento la medida de "chantaje". Otros tres exdirectivos de esa institución también fueron beneficiados.

El Grupo IDEA, en su comunicado, también señala que “el rechazo a la misión europea, que incluye la ya exclusión de la observación electoral calificada e imparcial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aparte de violar previsiones expresas y en contrario de los Acuerdos de Barbados, se suma a la decisión del Poder Electoral, sujeto a la dictadura, de aceptar únicamente a misiones de observación complacientes, sin experiencia, o la de quienes han avalado los delitos electorales suyos durante las décadas recientes”.

La delegación de la Unión Europea en Caracas —en su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter— emitió un comunicado en el que dice que “lamenta profundamente” la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de retirar la invitación” y llamó a “reconsiderar su decisión” a las autoridades electorales.

“El pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas respaldadas por la observación internacional, incluida la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial”, indicó el comunicado del bloque.

Un rechazo que prende las alarmas

Un reciente sondeo que midió la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de Venezuela arrojó una amplia ventaja para el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, con 61.1%, frente a Nicolás Maduro, que busca su reelección para un tercer mandato, y que obtuvo solo el 9.8%.

El rechazo por parte del régimen de Nicolás Maduro para no invitar a los observadores de la Unión Europea, el Grupo IDEA alerta sobre las intenciones que puede tener la dictadura para mantenerse en el poder

“Advertimos que, al negarse a aceptar una observación electoral internacional independiente y técnicamente habilitada, la dictadura está comprometiendo la legitimidad de las elecciones presidenciales planteadas, que pretende realizar a su medida”, continúa el comunicado firmado por 30 miembros de IDEA, entre exmandatarios y exjefes de Gobierno. “Hacemos nuestros los contenidos de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones a cuyo tenor ‘el logro de elecciones democráticas auténticas forma parte del establecimiento de un conjunto más amplio de procesos e instituciones de gobernanza democrática’; dado lo cual ‘las elecciones democráticas auténticas, como los otros derechos humanos, y más generalmente la democracia, no pueden realizarse sin la protección que brinda el imperio de la ley’. Por consiguiente, la observación internacional de elecciones se ha de llevar a cabo en beneficio del pueblo del país que celebra las elecciones y no está interesada en ningún resultado electoral en particular. Sólo le interesan los resultados en la medida en que se comuniquen honesta y exactamente, en forma transparente y oportuna”.

La UE envió una misión en 2021 para las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores, en las que identificó mejoras considerables en el sistema de votación así como irregularidades. Su presencia terminó de forma abrupta después de que Maduro los tachara de "enemigos" y "espías".