Guaidó afirma que el oro venezolano estará protegido hasta la transición

El también Presidente de la Asamblea Nacional (AN), sostuvo que las 11 órdenes de captura anunciadas por el régimen de Maduro no son efectivas porque “las ordena no es un fiscal, es un usurpador”.

Asimismo, insistió que la captura de los miembros del Gobierno Legítimo será muy difícil porque todos están en el exilio.

El mandatario recordó que el régimen de Maduro lidera el narcotráfico en la región y que la DEA se mantiene trabajando, con el apoyo de más de 20 países, para controlar los movimientos de la narcodictadura.

Guaidó aseguró que su gestión ha dado buenos resultados y que el Gobierno Legítimo continuará trabajando para encontrar una solución viable a la crisis que enfrenta Venezuela.