Guaidó llama a la calle el 12 de diciembre

“El 12/12 vamos a la calle a expresarnos a través de la Consulta Popular. Les pido una vez más que salgamos ese día a ejercer la mayoría porque la mayoría que somos se ejerce en la calle; de nada sirve dejarla guardada en la casa. No se dejen convencer, ni crean que no son mayoría, que no tienen voz, que no tienen poder; no señor”, dijo Guaidó.

Durante su encuentro con los ciudadanos de las zonas visitadas, Guaidó recordó que el fin de la crisis en el país pasa por unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Dijo que entre las condiciones mínimas electorales que se exigen está el nombramiento del Consejo Nacional Electoral por parte del Parlamento nacional, el derecho a elegir y ser elegido, devolución de los partidos políticos, cronograma electoral y observación internacional.

Destacó que la convocatoria del régimen para el 6 de diciembre; no cumple con ninguna de las condiciones electorales antes mencionadas; por lo que definió ese evento como un “paredón, no una elección”. Aseguró que dicho proceso “desde ya está derrotado” pues no es reconocido ni por los venezolanos, ni por la Comunidad Internacional.

Este sábado el Presidente interino hizo un recorrido Casa por Casa en el estado Vargas, para explicarles porqué participar en la Consulta Popular como mecanismo de ejercicio de la mayoría y ruta política para lograr el cambio que necesita el país; y porqué rechazar la farsa del 6D.

Organización y más organización

Como parte del trabajo de cara a la Consulta Popular a efectuarse dentro y fuera de Venezuela, y en la que pueden participar todos los venezolanos entre el 5 y el 12 de diciembre del presente año, Guaidó pidió organización, pues es el elemento fundamental del éxito.

Asimismo dijo que la Unidad es otro factor indiscutiblemente indispensable en la lucha para lograr el cambio y la libertad en Venezuela.

“El ejercicio de la mayoría es poderoso, y por eso estoy aquí recorriendo cada sector, hablando con ustedes Casa por Casa. Yo confío en ustedes, yo confío en los venezolanos. Les pido que nos organicemos para la Consulta Popular; para que salgamos a cada esquina, a cada zona a informar de qué se trata este mecanismo poderoso de participación”.