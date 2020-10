Guaidó pide apoyo para Venezuela a empresarios internacionales

Guaidó explicó que tal demanda se basa en la urgencia del cambio político que requiere Venezuela y el pueblo para poner fin a la Emergencia Humanitaria Compleja que se agudiza a diario por la presencia del COVID-19; y por los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen en contra de los ciudadanos desarmados e indefensos, tal como lo recogió el reciente Informe la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de la ONU.

Dijo que el informe documentó miles de crímenes específicos contra la humanidad que van desde asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y encarcelamiento, crímenes contra mujeres, torturas, el uso de narco-criminales para aterrorizar a hombres, mujeres y niños inocentes.

“Hoy la historia de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no se cuentan con tinta, se cuentan con sangre. Espero que mi franqueza no se perciba como irrespeto, sino como un llamado atención de que nuestra colaboración asertiva y relevante con la creación de soluciones sanitarias mundiales, no será posible hasta tanto nuestro pueblo no pueda y no tenga garantizados sus derechos al igual que todos los ciudadanos de cada uno de sus países”, señaló.

Guaidó también pidió a dichos líderes congregados en el foro que comprendieran que la actual situación por la que atraviesa Venezuela no le permite hablar de innovación o de tecnología, “cuando la lucha diaria de los venezolanos es mucho más primaria y elemental, como lo es sobrevivir”.

El presidente del Gobierno legítimo dijo que a pesar de la situación por la que atraviesa Venezuela, sí hay esperanza, pero además voluntad de lucha para lograr el cambio y hacer del país una nación de progreso y futuro.

“Hay esperanza para Venezuela y hoy no sólo vine a explicarles nuestra dolorosa situación, sino a plantearles cuál es la ruta a seguir y cuál es el rol que cada uno de ustedes puede ejercer para aportar soluciones. Hay un camino claro, viable y coherente, desarrollado por la Asamblea Nacional, única institución legítimamente y democráticamente electa. Nuestro plan exige el establecimiento de un Gobierno de Emergencia como gobierno de transición, que permitirá la entrada de alimentos y medicinas para aliviar la crisis humanitaria que padecemos, reactivará la economía, organizar la celebración de elecciones transparentes, libres y justas, tanto para la elección del Presidente como de la Asamblea Nacional”.

Denunció que la dictadura ha planteado unas “elecciones falsas” para el 6 de diciembre para legitimarse, y por lo que busca atraer la participación de la comunidad internacional.

Asimismo comentó que era un gran aliento que la “Unión Europea hubiera optado por no proporcionar una misión de asistencia y seguimiento electoral a Venezuela, renunciando así a participar en la farsa de diciembre”.

“Este es un llamado a las naciones del mundo: ¿Están del lado de los venezolanos y de la Asamblea Nacional como su única instancia de representación democrática y legítima? o ¿Están del lado de quienes oprimen, violan derechos humanos y pretenden socavar lo que queda de democracia a través de unas elecciones fraudulentas?”.

La Reunión Extraordinaria de Horasis es la reunión más importante del mundo de líderes empresariales que interactúan con funcionarios gubernamentales clave y líderes de opinión eminentes.

Bajo el tema “Unete. Inspire. Create”, 500 de los miembros más veteranos de la comunidad Horasis Visions se reunieron virtualmente para superar las profundas perturbaciones económicas, políticas y sociales causadas por COVID-19.