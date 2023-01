Guaidó pide "lograr la unión a través de las primarias"

Guaidó, que hasta principios de enero fue el presidente encargado y aglutinó el liderazgo opositor, admitió que las herramientas aplicadas hasta ahora para buscar la unión "no fueron suficientes", por lo que "hay que mejorarlas para avanzar" y "lograr las primarias con mucha participación".

En una entrevista con el diario abc.es, Guaidó habló de sus planes a futuro y mencionó la tarea de "reunificar la alternativa democrática" a través de las primarias. "Que sea para legitimar el liderazgo, para que los venezolanos se conecten y puedan votar en el exterior. Lograr unas primarias exitosas significa relanzar y repotenciar lo que ha sido hasta ahora la unidad política partidista", reseñó abc.es.

Aseguró que nadie aceptaría un candidato por consenso, "ni los venezolanos ni el liderazgo político en este momento", al tiempo que aseveró que "no es el momento para anunciar mi candidatura. Es el momento para lograr la unión a través de las primarias".

"Tiene que haber primarias. No hay otra opción para Venezuela que las primarias", insistió.

Disolución del interinato fue un error

Guaidó afirmó en la entrevista que el gobierno interino "fue uno de los movimientos políticos más audaces que haya tenido que enfrentar dictadura alguna en el mundo". Atribuyó su disolución a la "decisión política de la mayoría parlamentaria" de la Asamblea Nacional de 2015. Sin embargo, considera el cese del interinato como un "error".

"Hubo una decisión política de la mayoría parlamentaria de eliminar la figura de la presidencia interina. Es un hecho. El gobierno interino era una herramienta de lucha. Fue una decisión inconstitucional que solo ha beneficiado a la dictadura de Nicolás Maduro, que tiene sanciones... Para mí fue un error haber eliminado la presidencia interina y mantener la burocracia dejando todo en un limbo jurídico", dijo.

Ante las críticas a su gobierno que dicen que fue "inútil", Guaidó sugirió que "hay que cesar y dejar a un lado los ataques entre nosotros" y consideró que "forma parte de la pugna pequeña que no debe trascender". Guaidó reiteró la defensa a su gobierno. "Me niego a creer que cualquiera de estas herramientas como la protesta, la resistencia activa, la lucha y las sanciones son inútiles porque no han logrado sacar a Maduro", expresó.

Asimismo, Guaidó resaltó que su gobierno cerró con "solvencia". Destacó que presentó cuentas al país y con "un balance político, geoeconómico y social estando en dictadura". Pero al mismo tiempo, admitió que "se han cometido errores", aunque los atribuyó a Maduro "porque sigue en el poder". Reconoció que "tenemos una oposición dispersa", pero "hay un balance de lucha y resistencia".

Guaidó también fue interrogado sobre su opinión respecto a la ausencia de Maduro en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) que se celebró en Argentina la semana pasada. El opositor dijo que Maduro canceló el viaje "por desconfianza y miedo". "Él desconfía de sus aliados porque no pueden garantizarle seguridad y contener el repudio público y mundial que genera su dictadura. Empieza a encajonarse".

Y nuevamente, cuestionó la postura del presidente argentino Alberto Fernández frente a la dictadura de Maduro.

"No sé qué tipo de reagrupamiento intenta el presidente argentino con el dictador venezolano. Lo que sí hay que decir es que el presidente Fernández es negacionista ante la crisis que atraviesa Venezuela y ante el dictador, desde su visión ideológica, y eso es un error", manifestó.

FUENTE: abc.es