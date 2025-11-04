martes 4  de  noviembre 2025
Grupo especial del FBI viaja a Guatemala para ayudar a la recaptura de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18

Por la fuga, el presidente Bernardo Arévalo removió a su ministro del Interior y lo sustituyó por Marco Antonio Villeda, quien pidió apoyo a Estados Unidos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALA — El gobierno de Guatemala anunció el martes que Estados Unidos enviará un grupo especial del FBI para apoyar en la recaptura de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18, cuya fuga de una cárcel provocó una crisis de seguridad en el país centroamericano.

Las autoridades informaron hace casi un mes que 20 miembros de la Barrio 18, declarada organización "terrorista" por Guatemala y Washington, se habían escapado de la prisión Fraijanes II, cercana a la capital, sin precisar cuándo se produjo la huida. Desde entonces, solo cuatro de los reclusos fueron nuevamente detenidos.

Por la fuga, el presidente Bernardo Arévalo removió a su ministro del Interior y lo sustituyó por Marco Antonio Villeda, quien pidió apoyo a Estados Unidos.

Villeda dijo el martes a periodistas que la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI colaborará en los operativos.

Fuga sigue sin esclarecerse

Agregó que mantienen comunicación con México y Honduras para "establecer" si los pandilleros huyeron a esos países, e indicó que Interpol ya activó las alertas rojas de búsqueda en el extranjero.

El grupo Vulcano fue creado por orden del presidente Donald Trump en 2019, durante su primer mandato, para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, como la Mara Salvatrucha (MS-13).

La fuga de los pandilleros del Barrio 18, en causas no esclarecidas, también provocó críticas de Estados Unidos, que la calificó de "inaceptable".

La fiscalía guatemalteca, enfrentada con Arévalo, pidió la semana pasada retirar la inmunidad del presidente y de su vicepresidenta, Karin Herrera, para investigarlos por supuesto incumplimiento de deberes por el escape.

Casi la mitad de la violencia en Guatemala es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

