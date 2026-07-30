Gustavo Petro anuncia viaje a Cuba para reunirse con Díaz-Canel antes del fin de su mandato

BOGOTÁ. – El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, realizará este viernes una visita oficial a Cuba para reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel, en uno de sus últimos viajes internacionales antes de concluir su mandato el próximo 7 de agosto, cuando entregará el poder al presidente electo, el conservador Abelardo de la Espriella.

Fuentes de la Presidencia colombiana confirmaron a EFE que Petro permanecerá dos días en La Habana. Aunque la agenda oficial aún no ha sido divulgada en su totalidad, está previsto un encuentro bilateral con Díaz-Canel.

La visita se produce en un momento de marcado contraste entre la política exterior del actual Gobierno de Colombia y la que ha anunciado el mandatario electo, quien adelantó que romperá relaciones con las dictaduras de Cuba y Nicaragua al asumir la Presidencia.

Cambio de gobierno

El encuentro entre Petro y Díaz-Canel tendrá lugar apenas cinco días después de que De la Espriella anunciara una profunda reorganización del servicio exterior colombiano, que contempla el cierre de al menos 14 embajadas, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua, además de suspender la apertura de una misión diplomática en Palestina.

"Estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países (...) excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías", afirmó el presidente electo.

El anuncio marca un giro en la política exterior colombiana respecto a la administración de Petro, que durante los últimos cuatro años mantuvo una estrecha relación con La Habana y defendió públicamente al régimen cubano en distintos foros internacionales.

Durante una entrevista concedida en abril a EFE y RTVE, Petro calificó el embargo estadounidense contra Cuba como un "genocidio" y pidió a Washington modificar su política hacia la isla.

En junio, el Gobierno colombiano envió a La Habana un cargamento de aproximadamente 100 toneladas de ayuda humanitaria destinado a atender los efectos del huracán Melissa y la crisis energética que atraviesa la isla.

FUENTE: Con información de EFE