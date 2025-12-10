miércoles 10  de  diciembre 2025
Gustavo Petro: "Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición en Venezuela"

El presidente de Colombia reaccionó ante la anulación del pasaporte y la prohibición de salida del país del cardenal venezolano, Baltazar Porras

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia.&nbsp;

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó al régimen de Nicolás Maduro, y le pidió poner fin a la represión política en Venezuela tras conocerse el impedimento de salida del país impuesto al cardenal Baltazar Porras, por asumir que se dirigía a Oslo para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

La acción represiva se hizo pública este miércoles: el pasaporte del cardenal Porras fue retenido por autoridades de migración en el Aeropuerto de Maiquetía, frustrando su viaje a España a través de Colombia, según confirmó la ONG de derechos humanos Provea. Este incidente se suma a una práctica cada vez más frecuente del régimen de retener o anular documentos de viaje a figuras críticas, que se ha intensificado luego de las recientes elecciones.

El mandatario colombiano reaccionó al suceso condenando la estrategia del régimen. En una serie de declaraciones públicas, Petro argumentó que la respuesta de Venezuela a cualquier "agresión externa" no debe ser el alistamiento militar ni la represión, sino una profundización del modelo democrático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998774566219403429&partner=&hide_thread=false

"El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general no extender la cárcel", declaró el presidente Petro.

Es "hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas".

El presidente colombiano citó el ejemplo europeo post-guerra para ilustrar su punto, señalando que la defensa de una nación se logra con cohesión social. "Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran Pacto político y social que hizo que los trabajadores participaran de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra," recordó.

Finalmente, Petro concluyó su mensaje hablando sobre el rumbo que debe tomar el país: "Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía.

María Corina Machado no llegó a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, no recibió personalmente el Premio Nobel de la Paz 2025 en la histórica ceremonia que se realizó este miércoles en Oslo y en su lugar lo recibió su hija, Ana Corina Sosa Machado, por parte del instituto noruego que le otorgó el galardón en octubre pasado, en reconocimiento a sus esfuerzos por promover la justicia y libertades en su país.

"Estaré en Oslo. Voy en camino", afirmó Machado en un mensaje recogido por los medios.

Durante ceremonia, las autoridades del Nobel aseguraron también que ella llegará a Oslo, aunque no pudo estar a tiempo para la premiación, que se realizó en el Ayuntamiento de la capital noruega, escenario de la ceremonia por cuatro décadas.

