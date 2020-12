Habaneros podrán pagar productos de la bodega por internet

"El 30 de diciembre se desarrollará una campaña de divulgación y alfabetización tecnológica de los consumidores, en cada unidad, con la participación de estudiantes de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, profesores de informática, especialistas de los Joven Club y desarrolladores de EnZona, desde las 8:00AM hasta las 6:00AM", agregó la EPC.

La plataforma EnZona pertenece a la red de bancos nacionales y se utiliza principalmente para realizar pagos en línea en comercios nacionales, así como transferencias de dinero entre personas.

Esta nueva forma de pago será activada junto al proceso de unificación monetaria y cambiaria, con el cual se elevarán los salarios de los cubanos, pero también los precios de la mayor parte de los productos y servicios.

Pese a que los cubanos han expresado su descontento con las medidas en diferentes plataformas digitales, el conocido como "zar de la economía cubana", Marino Murillo Jorge, afirmó que "la llegada del día cero está respaldada por el estudio de las opiniones del pueblo, entre ellas las relativas a la tarifa eléctrica, que ha sido una de las medidas que más ha generado criterios".

Mientras el precio de la electricidad crece un 500%, el precio de la canasta normada —lo que compran los cubanos con la libreta de racionamiento—, que viene siendo un gasto fijo igual que el de la luz, sube más del 1.500%, y el precio del gas manufacturado se dispara al 2.200%.

Según dijo Murillo, en otra parte de su intervención, "la generación de riquezas es la solución para resolver los problemas económicos del país".

También admitió que "no se puede subir el salario porque no hay producción que lo respalde y no hay producción que lo respalde porque el salario no estimula a las personas".