lunes 26  de  octubre 2026
República Dominicana

Gobierno de Abinader afirma que "en tres meses" las fuerzas antipandillas en Haití tendrán 5.500 efectivos

La Fuerza de Supresión de Pandillas, (GSF), advirtió a las bandas que sus actos de violencia no impedirán que cumplan con su misión

El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo en su rendición de cuentas anual que observa un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional ante la tragedia de Haití. (Cuenta X)

El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo en su rendición de cuentas anual que observa "un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional" ante la tragedia de Haití. (Cuenta X)

Cuenta de Luis Abinader en X
Por Valeria Montero

SANTO DOMINGO -- El gobierno de República Dominicana aseguró este lunes que “en unos tres meses” la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), que enfrenta a las bandas armadas haitianas, contará con los 5.500 efectivos militares y policiales como estableció el Consejo de Seguridad de la ONU.

El canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, afirmó que en la actualidad la GSF tiene en Haití 2.181 integrantes y que su país, que no participa en esa fuerza multinacional, ha desembolsado 20 millones de dólares para contribuir a sus operaciones.

Lee además
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.
El Salvador

Nayib Bukele lanza ultimátum a pandillas de Haití por secuestro de militares salvadoreños
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 
OPERACIÓN RESCATE

El Salvador despliega tropas en Haití para buscar a cuatro soldados desaparecidos

Bisonó reveló que tropas de Bangladesh que hacen parte de la GSF se encuentran en situación de tránsito en República Dominicana, antes de su llegada a Haití.

El ministro recordó que también forman parte de la GSF militares y policías de Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y El Salvador, país al que pertenecen los cuatro efectivos que están desaparecidos desde hace ocho días, cuando su vehículo fue atacado en la periferia de Puerto Príncipe.

El jefe de la diplomacia dominicana habló durante un encuentro que encabezó el presidente del país caribeño, Luis Abinader, y del que también participaron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, y otros altos mandos militares, para tratar la situación de inseguridad en la que se encuentra Haití, agravada por el secuestro de los salvadoreños cuyo paradero se desconoce.

En septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas, compuesta por un máximo de 5.500 efectivos, con el propósito de neutralizar a las poderosas bandas armadas haitianas, y al cumplir un año de ese mandato lo renovó por seis meses.

La GSF advirtió este lunes a las bandas que sus actos de violencia no le impedirán cumplir con su mandato, en referencia a la desaparición de los salvadoreños que fueron emboscados en las afueras de la capital haitiana.

“A raíz de los recientes acontecimientos en los que se ha visto implicado personal del contingente salvadoreño, la GSF reafirma su determinación de cumplir su misión en apoyo de la seguridad y la estabilidad de Haití”, indicó -en X- la fuerza multinacional.

El 18 de octubre los cuatros soldados salvadoreños fueron emboscados a la salida de un supermercado, desde ese momento se desconoce su paradero. A raíz de este hecho, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele envió 100 soldados para una operación de rescate de los militares que se dedican al transporte de heridos y no a combatir.

Bukele amenazó a las pandillas haitianas con acabar con ellas tal como lo hizo con las de El Salvador.

Fuerzas Armadas dominicanas en alerta

El presidente Abinader, por su parte, afirmó que República Dominicana no ha enfrentado mayores riesgos en relación con su vecino Haití que en la actualidad, a pesar del accionar de las bandas que dominan más de un 80 % de la capital y otras zonas del país.

“Nunca la inestabilidad de Haití ha estado cerca de nuestras fronteras, ni siquiera cercana a ellas”, puntualizó el jefe de Estado en la reunión celebrada en el Palacio Nacional.

Abinader aseguró que las Fuerzas Armadas dominicanas disponen de tropas, equipamientos, armas e inteligencia para proteger al país.

“Nuestras tropas están infinitamente mejor preparadas que lo que estaban (...) hemos multiplicado los blindados, tenemos drones, así como más recursos aéreos y navales”, afirmó el mandatario.

Mientras tanto, el teniente general Fernández dijo que las pandillas que operan más cerca de República Dominicana lo hacen a unos 26 kilómetros, en la comunidad haitiana de Belladere.

“Las bandas haitianas controlan las carreteras de Puerto Príncipe, cobran peajes, en al menos siete puntos, pero no representan peligro para nuestro país”, afirmó el alto mando militar.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Presidente Bukele desmiente la muerte de sus cuatro militares desaparecidos en Haití

Sunrise Airways Launches Loyalty Program for Frequent Flyers

Sunrise Airways lanza programa para viajeros frecuentes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz estadounidense Halle Berry en el estreno de Crime 101 de Amazon MGM Studios.
CELEBRIDADES

Extienden orden de alejamiento contra Halle Berry durante el juicio por custodia

La gente hace cola fuera de un colegio electoral antes de la apertura de las urnas el día de las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. Archivo.
Venezuela

EEUU habría fijado plazo a presidencia interina de Delcy Rodríguez

La líder democrática, María Corina Machado en Venezuela el 25 de octubre de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado anuncia su próximo paso para lograr elecciones en Venezuela

El secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa.
DECLARACIONES

Rubio resalta papel de Trump en regreso de María Corina a Venezuela y explica por qué

Lamine Yamal, delantero español del Barcelona, celebra el quinto gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona el 31 de agosto de 2026.
Fútbol

Balón de Oro 2026: Harry Kane y Lamine Yamal encabezan la lucha por el premio en Londres

Te puede interesar

Mike Hammer, embajador de EEUU en Cuba y  el general Francis L. “Frank” Donovan, comandante del Comando Sur, durante la reunión.
DIPLOMACIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Mike Hammer se reúne con el jefe del Comando Sur de EEUU en medio de la presión sobre Cuba

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Comisionado por el Distrito 16 de Miami-Dade, René García. 
PODER LOCAL

René García defiende su oposición al acuerdo de "Vice City" en Miami-Dade

La gente llena sus boletas en la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato el 25 de octubre de 2026 en Cary, Carolina del Norte.
EEUU

Trump ofrece recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones

Conductores de vehículos esperan en un semáforo frente a una pancarta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y miembros de la oposición, antes de las elecciones legislativas del país en Bnei Brak el 20 de octubre de 2026.
Política

Israel se juega su futuro en las urnas este martes: Netanyahu aspira a la reelección tras ataque de Hamás

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly intensifican campaña en Miami-Dade en recta final por la gobernación