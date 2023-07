Henrique Capriles pide responder a "arremetida" del régimen

Alertó que ante el recurso de amparo que introdujo este lunes el candidato Luis Ratti ante la Sala Electoral del TSJ contra las primarias y las inhabilitaciones, la situación es "difícil" y "comprometida".

CARTA PÚBLICA A LA PLATAFORMA UNITARIA



Doctor

Omar Barboza

Coordinador de la Plataforma Unitaria.

Presente.-



Ante todo un cordial saludo.

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) July 10, 2023

"¿Qué tendríamos que llamar a hacer? Unirnos para enfrentar la dictadura, no el caos. La oposición no puede ser la orquesta del Titanic, hundiéndose y la orquesta seguía tocando como si no pasara nada, gritando más duro, con lugares comunes. Hay que unirse para recuperar la democracia, para evitar que los escombros que dejan de democracia desaparezcan, la situación es muy difícil, muy comprometida", dijo.

El dos veces candidato presidencial dijo que no está de acuerdo con el debate entre los candidatos a las primarias que está previsto para este miércoles 12 de julio. En su opinión, el debate vendría a "profundizar" las diferencias y no es la "respuesta" adecuada a los intentos del régimen por echar por tierra la primaria.

Los venezolanos esperan una respuesta de altura y de profunda unidad democrática ante las nuevas arremetidas del régimen.



— Henrique Capriles R. (@hcapriles) July 10, 2023

"Esto va más allá de un nombre, de la candidatura, es dar la posibilidad de lucha a la gente y su expectativa. ¿Estamos a la altura de eso? ¿Es ponernos a debatir entre nosotros, es marcar contraste que es normal que lo haya? ¿Esa es la respuesta ? ¿Cuántos medios van a transmitir eso?", planteó.

Señaló que los opositores actúan como si nada estuviera sucediendo, mientras el TSJ de Maduro ya tiene "lista" la sentencia contra las primarias y se inhabilita a Machado, quien lidera las encuestas, según lo reconoció el mismo Capriles.

"No podemos ignorar todo lo que hace el régimen, aquí hay una arremetida para dejarnos sin opción, la primaria es para construir una opción democrática, viable, llegar hasta donde los venezolanos quieren llegar que es el voto. Nuestra participación en la primaria es para reafirmar una opción viable, electoral, posible, no es para meternos a un callejón sin salida a donde no está empujando el régimen. Somos muy predecibles, saben que si nos meten por allí entonces no vamos a elecciones", advirtió.

En ese sentido, afirmó que la medida contra Machado no es solo contra ella, sino contra toda la oposición.

"Todo lo que hagamos es para reafirmar esa ruta que es la única forma de quitarnos de encima el peor gobierno de la historia (…) Que la Plataforma convoque para discutir escenarios y nunca dejar sin opción al pueblo", sostuvo.

