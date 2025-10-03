Alta probabilidad que cierre gubernamental se extiende a la próxima semana

El cierre gubernamental en Estados Unidos se dirige con muchas probabilidades hacia la próxima semana, a pesar de una nueva votación prevista este viernes en el Senado, donde la división entre demócratas y republicanos no da señales de reducirse.

Será la cuarta votación en el Senado desde que la Cámara de Representantes , con mayoría republicana, le entregó un proyecto de extensión presupuestaria hasta el 21 de septiembre.

CASA BLANCA Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Los republicanos cuentan con una mayoría en el Senado (53 escaños de 100), pero necesitan 60 votos afirmativos para aprobar el paquete presupuestario, y los analistas no prevén que lo consigan este viernes.

Las agencias federales, y unos 750.000 trabajadores, oficialmente no disponen de fondos desde el miércoles, cuando expiró el año fiscal estadounidense y el Congreso fue incapaz de extender provisionalmente el presupuesto.

El chantaje de la izquierda

Los republicanos quieren que los demócratas voten con ellos esa medida provisional, como han hecho en las últimas 13 veces, desde la presidencia del demócrata Joe Biden.

Los republicanos han presentado un proyecto de 24 páginas, y los demócratas en el Senado han replicado con su propia versión de más de 60 páginas, en el que se contempla la total revocación de los recortes en los subsidios innecesarios que el gobierno de Donald Trump aprobó en julio.

Los republicanos consideran que los demócratas quieren prolongar esos subsidios para acoger y asistir a los inmigrantes ilegales. Como es de suponer, los demócratas -dirigidos por la extrema izquierda- aseguran que no es cierto.

Los republicanos quieren discutir los subsidios y cómo impedir que los indocumentados puedan beneficiarse, en las próximas semanas, los demócratas exigen primero cancelar lo que Trump logró con su One Big Beatiful Bill de julio y volver a empezar de cero, algo bastante improbable que ocurra.

La burocracia y los gastos descomunales

En resumen, la izquierda radical quiere bajo el gobierno de Trump el mismo derroche y despilfarro del dinero de los contribuyentes que hicieron durante el gobierno de Joe Biden.

Este viernes el Departamento de Trabajo no publicó un informe sobre el empleo a causa del cierre gubernamental.

La economía estadounidense dispone de otros indicadores, privados, que por el momento sustituyen a las estadísticas oficiales.

"Esto es por lo que los republicanos están luchando. Quieren subir las pólizas sanitarias para las familias estadounidenses a niveles OBSCENOS", acusó el líder de la minoritaria en el Senado, el demócrata Chuck Schumer.

Esta es otra de las artimañas y batería de mentiras que lanza la izquierda para desacreditar a los republicanos, cuando fueron ellos en los últimos cuatro años lo que hicieron subir el precio a niveles estratosféricos desde los alimentos y el combustible hasta todos los seguros y servicios. Ahora -como ya es común en ellos- buscan culpar a la actual administración conservadora.

La presión de la ultraizquierda

"Chuck Schumer está bajo una tremenda presión de los activistas de extrema izquierda de su partido para enfrentarse al presidente Trump," publicó de su lado el jefe de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, en las redes sociales.

"Tres de mis colegas demócratas se han unido a nosotros y han votado para mantener el gobierno abierto. Solo necesitamos unos pocos más para poner fin a esto", añadió.

Trump interviene ahora en el debate con mensajes sarcásticos e imágenes hirientes dirigidos a la cúpula demócrata, como un montaje fotográfico en el que se ve a Schumer dentro de un sandwich, o al jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero de estilo mexicano.

El presidente Trump se reunió el jueves con el jefe de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para estudiar cortes definitivos en la fuerza laboral federal contratada por el gobierno de Biden bajo los conceptos LGTB y las prerrogativas de la agenda radical "progresista" (el antiprogreso). El daño del exceso de burocracia y altísimos salarios en gastos que han elevado la deuda, entre otras causas- resulta insostenible para el país, cuya deuda ya está cerca de los 37 billones (trillions).

FUENTE: Con información de AFP.