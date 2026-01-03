Histórico 3 de enero: EEUU captura a Nicolás Maduro y revive el precedente panameño

Fotografía difundida el 14 de diciembre de 2011 por el Ministerio de Gobierno de Panamá, donde se ve al exdictador panameño Manuel Noriega siendo fichado en la penitenciaría El Renacer, a 25 km al sureste de la Ciudad de Panamá.

MIAMI — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada de este sábado que las fuerzas militares estadounidenses capturaron y sacaron de Venezuela al dictador Nicolás Maduro durante una operación de gran escala ejecutada el 3 de enero, una fecha cargada de simbolismo histórico por coincidir con la captura del exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega en 1990.

En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que se realizó "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”. La declaración marcó un punto de quiebre en la crisis venezolana y reconfigura el escenario político regional.

"Operación estratégica"

La operación recuerda de inmediato la intervención estadounidense en Panamá a finales de 1989, cuando el entonces presidente George H. W. Bush ordenó la invasión conocida como Operación Causa Justa. Aquella acción tuvo como objetivo capturar a Manuel Antonio Noriega, acusado por tribunales federales de Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal. Un perfil similar al que hoy tiene Maduro y otros de sus secuaces del régimen chavista.

Tras varios días prófugo y refugiado en la Nunciatura Apostólica, Noriega se entregó un 3 de enero de 1990 y fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.

Noriega, en esta fecha simbólica, subió a un avión procedente de Miami, donde al llegar fue recluido en el condado de Miami-Dade en espera de juicio. Fue condenado a 40 años de prisión como prisionero de guerra, luego su pena se redujo a 30 años de cárcel.

Hasta su muerte en 2017, estuvo detenido sucesivamente en Estados Unidos, Francia y Panamá por narcotráfico, lavado de dinero y desapariciones forzadas de opositores durante su permanencia en el poder (1983-1989).

"Caída de las narcodictaduras"

Al igual que Noriega, Maduro acumuló señalamientos internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos, vínculos con el narcotráfico y el uso del aparato estatal para perpetuarse en el poder.

Washington lo acusa de liderar una estructura criminal transnacional conocida como el "Cartel de los Soles", mientras desconoció reiteradamente su legitimidad como gobernante de Venezuela debido al fraude electoral que se llevó a cabo el pasado 28 de julio de 2024, cuando -con las instituciones públicas bajo su control- se autoproclamó presidente, pese a que el Consejo Nacional Electoral no publicase las actas. En tanto, la oposición previó la jugada de la dictadura y pudo demostrar, que con más de siete millones de votos, el pueblo había decido un cambio y el presidente legítimo que habían elegido era Edmundo González Urrutia.

La coincidencia de fechas destaca el peso simbólico del 3 de enero en la política hemisférica estadounidense: un día asociado a la caída de regímenes autoritarios y a la decisión de Washington de actuar de manera directa frente a amenazas consideradas estratégicas.

La captura de Maduro, confirmada por Trump, abrió un nuevo capítulo para Venezuela y para la región, al tiempo que reavivó el recuerdo de la caída de Noriega hace 35 años.

"Lanza Sur"

Trump había dejado claro que no tolerará "narcodictaduras" en el continente y que estaba dispuesto a actuar cuando considera agotadas las vías diplomáticas.

EEUU, durante varios meses intensificó su presencia militar en el Caribe mediante la denominada Operación Lanza Sur, un despliegue estratégico de fuerzas navales, aéreas y de inteligencia con el propósito de combatir el narcotráfico y las redes criminales transnacionales.

La operación incluyó patrullajes reforzados, interdicciones marítimas y cooperación con países aliados de la región.

Desde Washington, altos funcionarios habían advertido que el Caribe se había convertido en una plataforma clave para el tráfico de drogas, el contrabando de petróleo y las operaciones financieras ilícitas vinculadas al régimen venezolano. En ese contexto, Lanza Sur fue interpretada como un cerco progresivo sobre las estructuras logísticas y de seguridad del chavismo, que finalmente derivó en la captura de Maduro.

FUENTE: REDACCIÓN DLA/Redes sociales